Нужно ли прекратить производство электроэнергии из сланца? Предлагается провести референдум

„Эстония поставила слишком амбициозные цели в энергетической политике – их выполнение нереально, однако правительство республики неспособно это признат, - отметил председатель фракции Центристской партии Лаури Лаатс. - Для обеспечения надежности энергоснабжения Эстония не может полагаться только на внешние подключения“.

Лаатс подчеркнул, что сланцевые электростанции способны обеспечить энергоснабжение в непредвиденных ситуациях. „Центристская партия считает, что в интересах энергетической безопасности не следует выводить сланцевые электростанции из эксплуатации, необходимо обеспечить их готовность к чрезвычайным ситуациям. Не менее важно и то, что сланцевая промышленность обеспечивает тысячи рабочих мест, а ее закрытие приведет к социально-экономической катастрофе“, - отметил он.

По словам Лаатса, главная проблема в том, что у правящей коалиции отсутствует стратегия по обеспечению надежности электроснабжения страны. „Многочисленные эксперты - как ученые, так и предприниматели, предупреждают, что выполнение программы развития энергетической экономики не является разумным, а переход к зеленой энергии не подкреплен реальными расчетами – неизвестно даже то, какой объем энергии необходим. Государство планирует взять на себя обязательства на сумму 2,6 миллиарда евро для субсидирования ветряных парков, в то время как Госконтроль вынужден запрашивать у министерств прогнозы энергопотребления“, - сказал депутат от Центристской партии.

Согласно статье 105 конституции, Рийгикогу вправе вынести законопроект или иной вопрос жизни государства на референдум. Решение принимается большинством голосов участников референдума. В данном случае речь идет об „ином вопросе жизни государства“.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить