Сотрудник ТУ получил волчий билет из-за обвинений в домогательствах. Его жертвам все-таки придется контактировать с ним?

На прошлой неделе Äripäev и Delfi написали о том, как Хектор Чарльз Паган, работавший в Институте политических исследований имени Йохана Шютте и Центре грантов Тартуского университета, ушел со своего поста после того, как более десяти коллег обвинили его в издевательствах и домогательствах. Тогда университет подтвердил, что трудовые отношения с Паганом были прекращены. Однако, похоже, в определенной форме сотрудничество с ним сохраняется.