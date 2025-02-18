Новости Эстонии
18.02.2025, 11:14

Сотрудник ТУ получил волчий билет из-за обвинений в домогательствах. Его жертвам все-таки придется контактировать с ним?

 
Хектор Чарльз Паган, судя по всему, продолжает работать в организации, у которой есть текущий проект с его родным институтом в Тартуском университете.
Хектор Чарльз Паган, судя по всему, продолжает работать в организации, у которой есть текущий проект с его родным институтом в Тартуском университете.
ФОТО: Ühtekokku töötas Hector Charles Pagan ülikoolis 17 aastat.FOTO: YouTube

Насколько часто потенциальным жертвам Хектора Чарльза Пагана, работавшего в Институте политических исследований имени Йохана Шютте при Тартуском университете, придется вступать с ним в профессиональный контакт в будущем? Университет не имеет полного представления о ситуации, пишет Eesti Ekpress.

На прошлой неделе Äripäev и Delfi написали о том, как Хектор Чарльз Паган, работавший в Институте политических исследований имени Йохана Шютте и Центре грантов Тартуского университета, ушел со своего поста после того, как более десяти коллег обвинили его в издевательствах и домогательствах. Тогда университет подтвердил, что трудовые отношения с Паганом были прекращены. Однако, похоже, в определенной форме сотрудничество с ним сохраняется.

Еще на прошлой неделе в аккаунте Пагана на LinkedIn можно было прочитать, что в январе он приступил к работе в качестве исполнительного директора в CEESEN — организации, которая разрабатывает энергоэффективные решения. На данный момент информация о Пагане в LinkedIn скрыта.

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