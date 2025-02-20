Двухлетний судебный процесс по делу гибели рабочего в порту Силламяэ завершился. Результат шокировал его вдову: „Внутри меня все выжжено“

Тот вечер, 22 февраля 2023 года, вдова Александра Диана помнит до мелочей. Муж должен был, как обычно, вот-вот переступить порог дома в Нарве. Время вечернее, его ждет ужин, тортик, чай. Дети готовятся кинуться в его объятия. Но Александр отчего-то задерживается. Заволновавшись, Диана берет телефон - в семье принято делиться геолокацией, и видит, что местоположение мужа далековато от дома, а точнее, в 40 километрах. Точка мигает в районе Ида-Вируской центральной больницы.

О том, что Александр в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии в Пуру, Кохтла-Ярве, Диана узнает вот таким странным способом. С помощью геолокации.

„Как оценить степень моих страданий? То, как дети до сих пор не верят, что папа не вернется? Когда я приехала туда после трагедии, поздно вечером, увидела его в палате - без сознания... Он лежал - ни единой царапины, ни синяка. Но это был не он. Там лежало только его тело. Я на него смотрела...

Потом мы поговорили с врачами, я вышла, села на пол, зарыдала и сказала его маме: „Мам, ты понимаешь, что он не вернется?!“ Вот тогда я поняла, что детям мне надо что-то сказать, как-то это преподнести.

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