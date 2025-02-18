В феврале на станции по приему отходов Пальяссааре начнется строительство ремонтной мастерской
В Таллинне на станции по приему отходов Пальяссааре (пер. Пальяссааре, 5) будет построена мастерская по ремонту изделий из дерева. Это позволит станции следовать принципам экономики замкнутого цикла и стать более экологичной и ориентированной на клиента.
По словам вице-мэра Таллинна Маргот Роозе, в управлении отходами город стремится к экономике замкнутого цикла. „Мастерская на станции Пальяссааре будет возведена в старом складском помещении. Там жители смогут восстанавливать деревянные изделия, а не выбрасывать их. При проектировании мастерской также будут применяться принципы экономики замкнутого цикла: элементы существующего здания сохранят, а в строительстве предпочтение отдадут материалам повторного использования“, – сказала Роозе. Она добавила, что аналогичная мастерская по ремонту изделий из дерева Таллиннского центра экономики замкнутого цикла уже работает по адресу Копли, 93.
В проекте реализована концепция „дом в доме“, при которой старое здание сохраняется в полном объеме, а внутри строится новая теплоизоляционная структура. Архитектурное решение учитывает существующее здание и обеспечивает достаточный контраст между новым и старым. При возведении фасада новой части здания и тротуаров будут применяться повторно используемые кирпичи. Также планируется восстановить старую эвакуационную лестницу. В конструктивных элементах здания будут задействованы повторно используемые деревянные балки и обрешетка, а во внутренней отделке – облицовка и керамическая плитка, а также сохраненные двери и окна. Полностью будет заменена только кровля, которая, по заключению экспертов, нуждалась в замене.
По словам руководителя Таллиннского центра экономики замкнутого цикла Рейна Калле, в будущем почти две трети старого здания продолжат использовать в качестве склада старых материалов. „Строящаяся новая часть будет утепленным помещением со стабильным микроклиматом, в котором разместятся цех для обработки древесины, мастерская, технические помещения, учебный класс, кухонный уголок, а также туалет и душевые. Для здания предусмотрена небольшая солнечная электростанция (75 панелей) и печь для сжигания древесных отходов“, – пояснил Калле.
Мастерскую по ремонту деревянных изделий спроектировала компания Teisik OÜ по заказу Таллиннского центра экономики замкнутого цикла и Таллиннского департамента городского имущества (архитекторы: Кейти Лиге, Хелена Руммо, Элина Лийва и Индрек Саарепера). Строительные работы выполнит компания Triami OÜ, надзор собственника осуществит компания Keskkonnaprojekt OÜ. Стоимость работ составит около 548 000 евро. Центр обеспечит необходимым для работы оборудованием Центр экологических инвестиций (KIK) за счет средств Европейского экономического пространства.