В феврале на станции по приему отходов Пальяссааре начнется строительство ремонтной мастерской

По словам вице-мэра Таллинна Маргот Роозе, в управлении отходами город стремится к экономике замкнутого цикла. „Мастерская на станции Пальяссааре будет возведена в старом складском помещении. Там жители смогут восстанавливать деревянные изделия, а не выбрасывать их. При проектировании мастерской также будут применяться принципы экономики замкнутого цикла: элементы существующего здания сохранят, а в строительстве предпочтение отдадут материалам повторного использования“, – сказала Роозе. Она добавила, что аналогичная мастерская по ремонту изделий из дерева Таллиннского центра экономики замкнутого цикла уже работает по адресу Копли, 93.

В проекте реализована концепция „дом в доме“, при которой старое здание сохраняется в полном объеме, а внутри строится новая теплоизоляционная структура. Архитектурное решение учитывает существующее здание и обеспечивает достаточный контраст между новым и старым. При возведении фасада новой части здания и тротуаров будут применяться повторно используемые кирпичи. Также планируется восстановить старую эвакуационную лестницу. В конструктивных элементах здания будут задействованы повторно используемые деревянные балки и обрешетка, а во внутренней отделке – облицовка и керамическая плитка, а также сохраненные двери и окна. Полностью будет заменена только кровля, которая, по заключению экспертов, нуждалась в замене.

По словам руководителя Таллиннского центра экономики замкнутого цикла Рейна Калле, в будущем почти две трети старого здания продолжат использовать в качестве склада старых материалов. „Строящаяся новая часть будет утепленным помещением со стабильным микроклиматом, в котором разместятся цех для обработки древесины, мастерская, технические помещения, учебный класс, кухонный уголок, а также туалет и душевые. Для здания предусмотрена небольшая солнечная электростанция (75 панелей) и печь для сжигания древесных отходов“, – пояснил Калле.