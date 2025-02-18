В Эстонии начала работать возможность э-консультации у ортодонта

Используя э-консультацию, стоматолог может подробно объяснить проблему пациента ортодонту, безопасно отправив фотографии и рентгеновские снимки. Ортодонт может затем проконсультировать стоматолога или пригласить пациента на прием, что позволяет пациенту не искать нужного врача и подходящее время для записи. Э-консультация доступна во всех используемых в Эстонии стоматологических программных решениях. В начале января в Тарту Эстонское общество ортодонтов представили новое решение специалистам стоматологии.

„Уже в первый месяц этого года количество э-консультаций увеличилось в несколько раз. Как и в случае с любой новой системой, более широкое тестирование дает наилучшую обратную связь для разработчиков, поэтому мы призываем использовать э-консультацию как для обеспечения лучшего лечения пациентов, так и для улучшения коммуникации между врачами“, – сказала президент Эстонского общества ортодонтов Катри Херман.

Стоматологи проделывают отличную работу, и в среднем лишь 3% пациентов ортодонта требуют срочного ортодонтического вмешательства, в остальных случаях врачи могут наблюдать за состоянием пациента, основываясь на сотрудничестве с коллегами, и направлять пациента к специалисту в нужный момент. По словам семейного врача Кармен Йоллер, э-консультация делает современное здравоохранение более эффективным и помогает уменьшить очереди на лечение. „Так же как электронная почта значительно ускорила общение между людьми в повседневной жизни, э-консультация предоставляет более широкие возможности общения между различными специалистами и также более внимательна к пациентам: их не заставляют бегать по кабинетам, они сразу попадают к нужному врачу“, – объяснила Йоллер. „Стоматолог может организовать консультацию с ортодонтом, не тратя время и деньги на приемы и дополнительные исследования.“ Подобная система э-консультаций используется в Эстонии для общения семейных врачей и специалистов, и, по мнению Йоллер, такую систему можно было бы внедрить и в других областях.