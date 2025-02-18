Европа против прекращения огня в Украине без договора о мире

„Нам пора взять на себя ответственность за нашу безопасность, за наш континент“, - заявил министр. Однако Киеву требуется дальнейшая поддержка Вашингтона, отметил он, „поскольку только гарантии безопасности США могут эффективно удержать Россию от нового нападения на Украину“.

В свою очередь министр обороны Великобритании Кир Стармер призвал страны ЕС „признать, что мы вступаем в новую эру, и перестать безнадежно цепляться за комфорт прошлого“.

Официальных заявлений по итогам саммита сделано не было, но его участники позднее дали комментарии СМИ. Так, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у всех участников встречи „похожие взгляды“ на сложившуюся ситуацию, но не стал уточнять, о чем идет речь.

Главной темой саммита в Париже стал вопрос о том, как Европе следует реагировать на резкое изменение политического курса США в отношении Украины. Представители президента США Дональда Трампа стали напрямую обсуждать с Кремлем завершение войны РФ против Украины, не уведомляя об этом Киев, а предложенные Вашингтоном условия по контролю за украинскими редкоземельными металлами не включали в себя гарантии безопасности для страны.

По словам дипломата, европейские лидеры вместе с тем обратили внимание на опасность возможного заключения соглашения о прекращении огня в Украине, если это будет сделано без подписания полноценных мирных договоренностей.

„Мы готовы предоставить гарантии безопасности, условия которых будут рассмотрены с каждой стороной в зависимости от уровня американской поддержки“, - цитирует агентство собеседника.

Лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии, Испании и Дании подтвердили на прошедшем внеплановом саммите в Париже, что готовы предоставить в будущем гарантии безопасности для Украины. Однако дальнейшие шаги Европы в этом вопросе будут зависеть от действий США. Об этом в ночь на вторник, 18 февраля, передает Reuters со ссылкой на одного из европейских дипломатов, знакомых с темами обсуждения на кризисной встрече в Париже.

Лондон и Париж говорят о миротворцах, Берлин это критикует

Незадолго до встречи Стармер заявил, что Лондон „готов и желает“ при необходимости отправить в Украину солдат, которые бы обеспечивали соблюдение прекращения огня. Эту позицию неоднократно высказывал и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Тема отправки миротворцев в Украину поднималась и на саммите в Париже, что разозлило канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). Тот назвал некоторые из обсуждений на встрече „неуместными дебатами в неподходящее время и на неподходящую тему“.

Вместе с тем Шольц вновь подчеркнул, что США, будучи членом НАТО, не должны разделять ответственность за безопасность на свою и европейскую. „НАТО основана на том, что мы всегда действуем вместе и разделяем риск, тем самым обеспечивая нашу безопасность. Это не должно подвергаться сомнению“, - заявил канцлер.

Взгляд Берлина на вопрос отправки миротворцев в Украину поддерживает и Варшава. „Встреча не изменила нашу позицию“, - заявил после саммита польский премьер-министр Дональд Туск.

Ранее на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что „реальными гарантиями безопасности“ для Украины было бы создание армии, равной по численности ВС РФ. „Неважно из какой страны эти силы, в любом случае, нам нужно 1,5 млн армии, если мы не в НАТО. Если мы по делу хотим, после прекращения огня, не бояться новой оккупации или нового вторжения России“, - отметил украинский лидер.

Макрон созвонился с Киевом и США по итогам саммита в Париже

Президент Франции указал в соцсети X, что лидеры европейских стран обсуждали стремление „к прочному и долговременному миру“ в Украине. „Для этого Россия должна прекратить свою агрессию, и это должно сопровождаться сильными и надежными гарантиями безопасности для украинцев. В противном случае есть риск, что это прекращение огня закончится так же, как Минские соглашения“, - отметил Макрон.

По словам Макрона, после саммита он созвонился с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Деталей разговоров французский лидер не привел. Вместе с тем он подчеркнул, что страны Европы должны больше инвестировать в свою безопасность и оборону.

Зеленский подтвердил факт беседы с Макроном. Но он также не стал приводить деталей беседы. „У нас общее видение: должны быть надежные, сильные гарантии безопасности. Любое другое решение без таких гарантий, например хрупкое прекращение огня, станет только очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой российской войне против Украины или других стран Европы“, - описал суть беседы Зеленский в своем Telegram-канале.

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