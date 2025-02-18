Первая ракетка мира Синнер отстранен WADA за допинг всего на три месяца

Таким образом, Синнер пропустит три месяца, которые включают в себя 4 „Мастерса“ - американские хардовые „Индиан-Уэллс“ и „Майами“, а также европейские грунтовые „Монте-Карло“ и „Мадрид“. Об этом пишет латвийский портал Delfi.

При этом у Синнера не отняли ни одного титула. Кроме того, ему не пришлось проходить через непредсказуемые слушания в CAS (запланированные на 16-17 апреля), которые могли бы привести к куда более серьезному наказанию.

К официальной тренировочной активности“ Синнер сможет вернуться 13 апреля - у него будет время, чтобы получить игровую практику перед „Ролан Гаррос“ и выступить на „Мастерсе“ в Риме.

Итальянец не пропустит ни одного „Большого шлема“ и мало что потеряет в рейтинге – 1000 очков за титул в Майами, 400 за полуфинал в Монте-Карло и 200 за Мадрид. С учетом его отрыва от второго места (3695 очков) он почти гарантированно вернется из дисквалификации первой ракеткой мира.

Янник Синнер доволен решением WADA.

„Это дело висело надо мной почти год, и процесс мог еще сильнее затянуться, решение могли принять только в конце года. Я всегда принимал то, что отвечаю за свою команду, и я понимал, что строгие правила WADA необходимы для защиты моего любимого спорта. Поэтому я принял предложение WADA о завершении разбирательства на основании трехмесячной дисквалификации“, – говорится в заявлении итальянца.

Почему WADA пошло на соглашение?

Агентство выпустило заявление о завершении дела: „WADA признает, что Янник Синнер не имел намерения нарушать правила и что клостебол не дал ему никаких соревновательных преимуществ, потому что контакт с ним произошел без его ведома из-за халатности членов его команды.

Тем не менее, согласно кодексу WADA и прецедентам CAS, спортсмен несет ответственность за халатность команды. Учитывая уникальность обстоятельств этого дела, оправданной признана трехмесячная дисквалификация“.