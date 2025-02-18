Первая ракетка мира Синнер отстранен WADA за допинг всего на три месяца
Итальянский теннисист Янник Синнер заключил соглашение со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). В рамках этого соглашения лидер мирового рейтинга получил трехмесячную дисквалификацию за допинг – она началась с 9 февраля и закончится 4 мая (ему зачли 4 дня предварительных дисквалификаций).
Таким образом, Синнер пропустит три месяца, которые включают в себя 4 „Мастерса“ - американские хардовые „Индиан-Уэллс“ и „Майами“, а также европейские грунтовые „Монте-Карло“ и „Мадрид“. Об этом пишет латвийский портал Delfi.
При этом у Синнера не отняли ни одного титула. Кроме того, ему не пришлось проходить через непредсказуемые слушания в CAS (запланированные на 16-17 апреля), которые могли бы привести к куда более серьезному наказанию.
К официальной тренировочной активности“ Синнер сможет вернуться 13 апреля - у него будет время, чтобы получить игровую практику перед „Ролан Гаррос“ и выступить на „Мастерсе“ в Риме.
Итальянец не пропустит ни одного „Большого шлема“ и мало что потеряет в рейтинге – 1000 очков за титул в Майами, 400 за полуфинал в Монте-Карло и 200 за Мадрид. С учетом его отрыва от второго места (3695 очков) он почти гарантированно вернется из дисквалификации первой ракеткой мира.
Янник Синнер доволен решением WADA.
„Это дело висело надо мной почти год, и процесс мог еще сильнее затянуться, решение могли принять только в конце года. Я всегда принимал то, что отвечаю за свою команду, и я понимал, что строгие правила WADA необходимы для защиты моего любимого спорта. Поэтому я принял предложение WADA о завершении разбирательства на основании трехмесячной дисквалификации“, – говорится в заявлении итальянца.
Почему WADA пошло на соглашение?
Агентство выпустило заявление о завершении дела: „WADA признает, что Янник Синнер не имел намерения нарушать правила и что клостебол не дал ему никаких соревновательных преимуществ, потому что контакт с ним произошел без его ведома из-за халатности членов его команды.
Тем не менее, согласно кодексу WADA и прецедентам CAS, спортсмен несет ответственность за халатность команды. Учитывая уникальность обстоятельств этого дела, оправданной признана трехмесячная дисквалификация“.
По сути WADA признает, что Синнер правила нарушать не хотел – но наказать его все же как-то надо. Возможно, если бы теннисный антидопинг изначально дисквалифицировал итальянца хотя бы на месяц (как польскую теннисистку Игу Швентек), то агентство и апелляцию подавать бы не стало. Как и было с делом Швентек.
PTPA тоже отреагировала на вердикт по допинговому делу Янника Синнера.
„Независимо от того, кого вы поддерживаете, теперь ясно несколько вещей. „Система“ – это не система. Это клуб. Предполагаемая свобода действий в каждом конкретном случае на самом деле лишь прикрытие для заказных сделок, несправедливого отношения и непоследовательных решений“, - говорится в заявлении PTPA.
„Дело не только в разных наказаниях для разных игроков. Это отсутствие прозрачности. Отсутствие процесса. Отсутствие последовательности. Отсутствие доверия к алфавитному супу агентств, которым поручено регулировать наши виды спорта и спортсменов. Отсутствие обязательств со стороны ATP, WTA, „Больших шлемов“, ITIA и WADA по реформированию и созданию справедливой и прозрачной системы в будущем.
Такая предвзятость неприемлема для всех спортсменов и свидетельствует о глубоком неуважении к каждому виду спорта и его болельщикам. Пришло время перемен. И мы это изменим“, - отмечает организация.
Когда был обнаружен допинг у Синнера?
В прошлом году во время турнира в Индиан-Уэллс Синнер сдал положительную допинг-пробу на клостебол. Итальянец объяснил попадание запрещенного вещества в организм тем, что его физиотерапевт обрабатывал порез на руке мазью, которая содержит в себе это вещество, а потом голыми руками делал ему массаж.
Теннисное антидопинговое агентство объяснение приняло – и дисквалифицировало только результаты Синнера с турнира в Индиан-Уэллс. Потому что положительную пробу признали результатом халатности его команды – о которой он ничего не знал.
Но WADA решило оспорить это решение, посчитав, что Синнера наказали ниже низшего предела. Агентство подало иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) и требовало отстранить итальянца на срок до года.
Янник Синнер - трехкратный чемпион турниров „Большого шлема“. В прошлом сезоне он выиграл AusOpen и US Open, а в этом сезоне второй раз подряд стал победителем AusOpen. Если год назад в Мельбурне итальянец в финале отыгрался с 0-2 по сетам против россиянина Даниила Медведева, то в этом году в трех партиях обыграл немца Александра Зверева.