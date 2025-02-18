ФОТО | Эстонские юные спортсменки вернулись домой с медалями Европейского олимпийского фестиваля

Сборная Эстонии добилась выдающегося успеха на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Бакуриани (Грузия), завоевав шесть медалей среди спортсменов в возрасте 14–18 лет. По количеству наград эстонская команда уступила лишь Франции (19 медалей), Италии (16), Швейцарии (11) и Чехии (7), оставив позади такие зимние державы, как Швеция, Норвегия и Австрия. Финляндия завоевала четыре медали, а Латвия и Литва остались без наград.

На фестивале блистательно выступила 17-летняя Симона Ревягин, которая завоевала золото в слоупстайле и серебро в Big Air. 14-летняя фигуристка Элина Гойдина и 15-летний фигурист Владислав Чураков стали серебряными призёрами в одиночных соревнованиях по фигурному катанию. 15-летняя сноубордистка Лаура Анга принесла команде серебро в слоупстайле. Лыжница Герда Кивил прервала 30-летнюю медальную засуху эстонских лыжников, завоевав бронзу в спринте свободным стилем.

В заключительный день соревнований команда лыжников (Герда Кивил, Игорь Сницаренко, Херта Раяс и Оскар Лехто) заняла девятое место в эстафете 4х5 км, а команда биатлонистов (Кристан Райан Бауманн, Доминик Лопухин, Миртель Кальюмяэ и Росибел Мари Калдвеэ) финишировала седьмой в эстафете 4х6 км.

В понедельник в Таллиннском аэропорту медалистов торжественно встретили. На встречу прибыли Симона Ревягин и Герда Кивил, тогда как Лаура Анга уже отправилась в Канаду на этап Кубка мира, Элина Гойдина выступает на юниорском чемпионате мира в Венгрии, а Владислав Чураков прибыл в Таллинн поздно вечером в воскресенье.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль — это традиционное спортивное мероприятие, которое проводится раз в два года.

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2025 проходили в Бакуриани (Грузия) с 9 по 16 февраля, где молодые спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет соревновались в 8 видах спорта.

Впервые Европейский юношеский олимпийский фестиваль был проведен в Брюсселе в 1991 году. Грузия впервые принимает зимний фестиваль. В 2015-м Тбилиси стал ареной соревнований летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

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