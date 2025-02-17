Правда ли, что гибкую соломинку при использовании правильно держать гофрированной частью книзу?
В Сети популярны изображения, якобы доказывающие, что большинство людей, пьющих пакетированный сок, неверно пользуются трубочкой. Мы проверили корректность этого утверждения.
Если верить вирусным картинкам, гофрированные соломинки для сока, вопреки общепринятой практике, нужно вставлять в пакетик короткой частью, а пить с обратного конца. Якобы только таким способом можно опустошить пакетик. Однотипные иллюстрации на эту тему с подписями вроде „Моя жизнь была ложью“ распространены в соцсетях (например, Facebook, X, „ВКонтакте“) и на развлекательных сайтах („Главред“, „Пикабу“, Joy Reactor).
Строго говоря, вопрос сводится к тому, как правильно применять гибкую пластиковую трубочки при употреблении напитков в любых сосудах, включая обычные стаканы. Ведь технически нет принципиальной разницы между ними и пакетами с соком: во всех случаях стоит одна и та же задача — выпить всю жидкость полностью, до дна.
Для начала обратимся к примерам с упаковками. Значительная часть трубочек, прилагающихся к пакетам сока, имеет один заострённый (за счёт скошенного среза) конец с длинной стороны, чтобы было удобно открыть защитную плёнку на упаковке.
Вскрывать сок одним концом соломинки, а потом вынимать её из упаковки, переворачивать и вставлять другим — нелогично. Тем более во многих случаях конец соломинки успевает опуститься в сок, и, вынимая трубочку, есть риск забрызгать себя и окружающие предметы. Кроме того, производители традиционно прикрепляют трубочки к упаковке длинным концом книзу, как будто подсказывая, как их нужно использовать. Наконец, нет никакой гарантии, что гибкий конец трубочки внутри пакетика встанет параллельно дну, а не задерётся вверх, из-за чего выпить сок полностью станет невозможным.
Фактчекеры из испанского проекта Maldita обратились за разъяснением в компании Zumos Palma и Tetra Pak, производящие упаковку для фруктовых соков. Представители обеих подтвердили, что соломинки правильно использовать именно так, как это и принято в современном обществе. „Верхняя часть с „гармошкой“ спроектирована таким образом, чтобы наклон трубочки можно было регулировать в соответствии со вкусом потребителя и облегчить доступ к напитку“, — пояснили в Tetra Pak. И действительно, если выходящий из упаковки прямой конец соломинки (уже довольно короткий) невозможно согнуть, то придётся либо наклонять за ним голову, либо наклонять сосуд, что, например, в случае со стаканом грозит неприятными последствиями (да и просто неэстетично).
Обратимся к изобретению, о котором говорили в Tetra Pak. Изначально соломинки, основанные на патенте 1888 года американца Марвина Стоуна, были бумажными и несгибаемыми. В 1930-е годы его соотечественник Джозеф Фридман заметил, что маленькая дочь не может нормально достать до края соломинки в стакане, стоящем на прилавке. Тогда он вставил в трубочку винт и зубной нитью опоясал её по контуру резьбы. Получилась самодельная гофра, которая позволила сгибать край соломинки вниз. 28 сентября 1937 года Фридман получил патент на своё изобретение. Так и не дождавшись достойных предложений по его продаже, он открыл компанию Flexible Straw по производству гибких соломинок, параллельно усовершенствовав модель. Первыми клиентами предпринимателя стали больницы, заботившиеся об удобстве пациентов, но вскоре интерес к приспособлению стал повсеместным и дела у компании пошли в гору.
Как видно из иллюстрации к патенту, гибкая часть соломинки находится снаружи — она явно выполняет роль направляющей в сторону головы пьющего.
Говорит сам за себя и эскиз модели, выполненный самим Фридманом.
Таким образом, все факты свидетельствуют в пользу того, что подавляющее большинство людей, вопреки популярным картинкам в Сети, правильно пользуются гибкой трубочкой для сока, когда вставляют в упаковку её длинный и прямой конец. Обратное утверждение, по-видимому, — это не более чем чья-то шутка, ставшая вирусной сначала на Западе, а потом и в Рунете.
Итог: Неправда