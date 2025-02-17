Правда ли, что гибкую соломинку при использовании правильно держать гофрированной частью книзу?

Если верить вирусным картинкам, гофрированные соломинки для сока, вопреки общепринятой практике, нужно вставлять в пакетик короткой частью, а пить с обратного конца. Якобы только таким способом можно опустошить пакетик. Однотипные иллюстрации на эту тему с подписями вроде „Моя жизнь была ложью“ распространены в соцсетях (например, Facebook, X, „ВКонтакте“) и на развлекательных сайтах („Главред“, „Пикабу“, Joy Reactor).

Строго говоря, вопрос сводится к тому, как правильно применять гибкую пластиковую трубочки при употреблении напитков в любых сосудах, включая обычные стаканы. Ведь технически нет принципиальной разницы между ними и пакетами с соком: во всех случаях стоит одна и та же задача — выпить всю жидкость полностью, до дна.

Для начала обратимся к примерам с упаковками. Значительная часть трубочек, прилагающихся к пакетам сока, имеет один заострённый (за счёт скошенного среза) конец с длинной стороны, чтобы было удобно открыть защитную плёнку на упаковке.

Вскрывать сок одним концом соломинки, а потом вынимать её из упаковки, переворачивать и вставлять другим — нелогично. Тем более во многих случаях конец соломинки успевает опуститься в сок, и, вынимая трубочку, есть риск забрызгать себя и окружающие предметы. Кроме того, производители традиционно прикрепляют трубочки к упаковке длинным концом книзу, как будто подсказывая, как их нужно использовать. Наконец, нет никакой гарантии, что гибкий конец трубочки внутри пакетика встанет параллельно дну, а не задерётся вверх, из-за чего выпить сок полностью станет невозможным.