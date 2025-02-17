ВИДЕО | Михал: если наши партнеры направят в Украину миротворцев, мы не останемся в стороне

Сегодня премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что готов направить военных Соединенного королевства в Украину в рамках мирного соглашения, чтобы гарантировать безопасность. Затем министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что правительство Швеции не исключает отправку в Украину своих миротворцев.

Глава эстонского правительства Кристен Михал сказал в интервью Delfi, что если партнеры Эстонии отправятся в Украину, чтобы каким-то образом обеспечивать мир, то, по его мнению, Эстония тоже не останется в стороне. „Мы обязательно обсудим это, мандат должен будет дать парламент, но мы обязательно это обсудим“, - отметил он.