17.02.2025, 20:44
ВИДЕО | Михал: если наши партнеры направят в Украину миротворцев, мы не останемся в стороне
По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала (Партия реформ), решение об отправке в Украину миротворческих сил будет принимать парламент, но Эстонии не останется от этого в стороне. Задача Эстонии, как сказал премьер, дать месседж: всё, что решается по поводу Украины, может решаться только вместе с Украиной.
Сегодня премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что готов направить военных Соединенного королевства в Украину в рамках мирного соглашения, чтобы гарантировать безопасность. Затем министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что правительство Швеции не исключает отправку в Украину своих миротворцев.
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