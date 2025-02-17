Правдиво ли видео о том, что Ватикан назвал встречу со вдовами бойцов „Азова“ ошибкой, допущенной из-за обмана USAID?
После того, как новая американская администрация приостановила работу Агентства США по международному развитию (USAID) и объявила о проведении аудита его деятельности, в русскоязычном интернете распространились многочисленные утверждения о якобы скрывавшихся от широкой публики тратах правительства Соединённых Штатов. Одно из утверждений касалось встречи вдов бойцов полка „Азов“ с папой римским.
6 февраля по Сети распространился 37-секундный англоязычный ролик, якобы выпущенный телеканалом Euronews. В нём говорится, что представители USAID ввели Ватикан в заблуждение, из-за чего Святой Престол принял ошибочное решение встретиться со вдовами военнослужащих украинского полка „Азов“. Согласно видео, представители католической церкви были убеждены, что аудиенция запланирована со вдовами мобилизованных украинцев, но это оказалось неправдой. Личный секретарь папы римского якобы прокомментировал ситуацию так: „У нас не было оснований полагать, что Ватикан может быть умышленно обманут. Однако грешник не тот, кто не совершает ошибок, а тот, кто в них не раскаивается“. Видео опубликовали Telegram-каналы „Кот Костян — официальный канал“ (108 000 просмотров), „Ыыху Москвы“ (34 000), „Крыминфорум“ (13 000), „Медведь“ (9000) и др.
Судя по всему, в вирусном ролике говорится о встрече папы римского Франциска с жёнами бойцов бригады „Азов“ в мае 2022 года в Ватикане — на 19-й секунде показано фото с этой встречи. О других подобных мероприятиях в открытых источниках не сообщалось. Весной 2022 года российские войска в ходе полномасштабного вторжения в Украину окружили и блокировали завод „Азовсталь“ в Мариуполе, где укрывались украинские военные, в том числе бойцы „Азова“. Завод стал последним очагом сопротивления в городе. В условиях постоянных обстрелов, нехватки воды, еды и медикаментов военные удерживали позиции около двух месяцев, с середины марта по середину мая.
11 мая 2022 года жёны военнослужащих „Азова“ Катерина Прокопенко и Юлия Федосюк передали понтифику два письма и несколько снимков из „Азовстали“. Одно послание с просьбой к президенту России Владимиру Путину отпустить защитников „Азовстали“ направил митрополит Онуфрий, глава Украинской православной церкви, второе написали сами девушки. На момент их встречи с Франциском осада завода ещё продолжалась, украинские военные (в их числе Денис Прокопенко и Арсений Федосюк) сдались в плен спустя несколько дней. В ролике женщин называют вдовами, но их мужья живы: Федосюк вернулся в Украину 31 декабря 2022 года, а Прокопенко — 8 июля 2023 года, вместе с другими руководителями обороны „Азовстали“.
Встреча Прокопенко и Федосюк с папой римским прошла во время его еженедельной общей аудиенции. В отличие от частных встреч понтифика, участие в этом мероприятии не требует дополнительного согласования, на него может прийти любой желающий. Девушки смогли пообщаться с Франциском всего в течение нескольких минут в конце общей аудиенции. Российский акционист Пётр Верзилов, сопровождавший украинок, заявлял, что для организации встречи была проделана большая работа, но о помощи со стороны USAID не сообщил.
Также в вирусном ролике упоминается личный секретарь папы римского Даниэль Пеллиццон. Именно он, следует из видео, якобы заявил: если бы в Ватикане знали детали биографии Прокопенко и Федосюк, то отказались бы допустить их к понтифику. Однако Пеллиццон занимает свой пост только с 2023 года, на момент проведения встречи секретарём Франциска был Гонсало Эмилиус.
Вирусное видео, сопровождающееся логотипом Euronews, оформлено в том же стиле, что и короткие вертикальные ролики в верифицированных аккаунтах телеканала в соцсетях (TikTok, YouTube и Instagram). Оно состоит из опубликованных ранее в открытых источниках фотографий и сопровождается закадровым голосом. В нижней части экрана видны субтитры на английском языке, оформленные в фирменных цветах Euronews, ещё ниже — субтитры на русском. Однако есть и существенные отличия вирусного видео от подлинных. Во-первых, в роликах Euronews, как правило, используются не только снимки из открытых источников, но и оригинальные кадры. Во-вторых, если спикер даёт телеканалу комментарий, то редакция обычно использует соответствующее видео, а не цитату на фоне портрета, как в случае с вирусным роликом. В-третьих, в разошедшейся по Telegram-каналам записи использован шрифт, отличающийся от фирменного шрифта Euronews. Это заметно по буквам i, y, w и апострофу. Более того, по соцсетям разошлось исключительно видео с русскими субтитрами в нижней части экрана, версии без них обнаружить не удалось.
Голос, читающий закадровый текст, не встречается в настоящих роликах Euronews. „Проверено“ проанализировало аудиодорожку с помощью инструмента от Hive — вероятность того, что запись была создана искусственным интеллектом, сервис оценил в 99,8%.
„Проверено“ не нашло сюжетов об участии USAID в организации встречи Франциска с жёнами азовцев ни на официальном сайте телеканала, ни на его верифицированных страницах в соцсетях (X, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube). СМИ Ватикана также не публиковали подобной информации. Нет этой новости и в других авторитетных источниках.
По данным сервиса TGStat, впервые этот ролик был опубликован 5 февраля в 16:23 по московскому времени в прокремлёвском Telegram-канале „Одесса za победу“ (5000 просмотров). Этот канал неоднократно фигурировал в разборах „Проверено“ в качестве распространителя, а иногда и первоисточника фейков, включая подобные сфабрикованные видео. После этого поста видео разошлось и по другим ресурсам.
Таким образом, Euronews не выпускал видео о том, что USAID обмануло Ватикан: авторитетные источники не сообщали, что американское госагентство весной 2022 года участвовало в организации встречи папы римского с жёнами бойцов „Азова“. Вирусный ролик был подделан и содержит большое количество неточностей.
По данным проекта „Блокировщик ботов“, этот ролик, как и разобранное выше видео о гонорарах знаменитостей, — часть масштабной кампании, запущенной российской пропагандой на фоне новостей о заморозке деятельности USAID. В отличие от недостоверной информации, которую изначально распространили американские правые блогеры, эти видео преимущественно посвящены взаимодействию агентства с украинским гражданским обществом и впервые появились на прокремлёвских ресурсах.
Всего в рамках кампании вышло более десятка однотипных поддельных сюжетов, созданных от имени известных международных изданий. Одним из самых популярных стал ролик с логотипом The Wall Street Journal о том, что с 2022 года продвижение проукраинского контента на YouTube обошлось USAID примерно в $8–12 млрд. Видео опубликовали Telegram-каналы Voblya (146 000 просмотров), „Захар Прилепин“ (80 000) и „Рамзай“ (53 000).
29-секундный англоязычный ролик отсутствует на сайте WSJ и в его соцсетях (X, Facebook, Instagram, YouTube). Проверка аудиодорожки видео с помощью детектора от Hive, как и в описанных выше случаях, показывает, что закадровая озвучка также с вероятностью 99,9% была сгенерирована нейросетью. Кроме того, некоторые элементы фирменного оформления WSJ отличаются от использованного в ролике. Его распространение началось с Telegram-каналов „Медведь“ (10 000 просмотров) и „Одесса zа победу!“ (5000), где видео появилось примерно одновременно с сюжетом про гонорары, выплаченные голливудским звёздам за посещение воюющей Украины.
Итог: Фейк