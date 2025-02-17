Правдиво ли видео о том, что Ватикан назвал встречу со вдовами бойцов „Азова“ ошибкой, допущенной из-за обмана USAID?

Встреча Прокопенко и Федосюк с папой римским прошла во время его еженедельной общей аудиенции. В отличие от частных встреч понтифика, участие в этом мероприятии не требует дополнительного согласования, на него может прийти любой желающий. Девушки смогли пообщаться с Франциском всего в течение нескольких минут в конце общей аудиенции. Российский акционист Пётр Верзилов, сопровождавший украинок, заявлял , что для организации встречи была проделана большая работа, но о помощи со стороны USAID не сообщил.

Также в вирусном ролике упоминается личный секретарь папы римского Даниэль Пеллиццон. Именно он, следует из видео, якобы заявил: если бы в Ватикане знали детали биографии Прокопенко и Федосюк, то отказались бы допустить их к понтифику. Однако Пеллиццон занимает свой пост только с 2023 года, на момент проведения встречи секретарём Франциска был Гонсало Эмилиус.

Вирусное видео, сопровождающееся логотипом Euronews, оформлено в том же стиле, что и короткие вертикальные ролики в верифицированных аккаунтах телеканала в соцсетях (TikTok, YouTube и Instagram). Оно состоит из опубликованных ранее в открытых источниках фотографий и сопровождается закадровым голосом. В нижней части экрана видны субтитры на английском языке, оформленные в фирменных цветах Euronews, ещё ниже — субтитры на русском. Однако есть и существенные отличия вирусного видео от подлинных. Во-первых, в роликах Euronews, как правило, используются не только снимки из открытых источников, но и оригинальные кадры. Во-вторых, если спикер даёт телеканалу комментарий, то редакция обычно использует соответствующее видео, а не цитату на фоне портрета, как в случае с вирусным роликом. В-третьих, в разошедшейся по Telegram-каналам записи использован шрифт, отличающийся от фирменного шрифта Euronews. Это заметно по буквам i, y, w и апострофу. Более того, по соцсетям разошлось исключительно видео с русскими субтитрами в нижней части экрана, версии без них обнаружить не удалось.