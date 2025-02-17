Слухи из Польши: тренер сборной Эстонии по баскетболу присоединится к клубу местной высшей лиги

Журналист польского портала Przegląd Sportowy Якуб Войчиньский сообщил в социальных сетях, что главный тренер „Калев/Крамо“ и сборной Эстонии Хейко Раннула может перейти в польский клуб высшей лиги „Легия“ Варшава. Эта тема также обсуждалась в баскетбольной передаче „Mängumehed“ с участием Сийма-Сандера Вене, игрока польской „Стали“ (Острув-Велькопольски).

Официального подтверждения пока нет, однако Раннула ранее выражал желание поработать за пределами Эстонии. В прошлом году его уже связывали с польским „Чарни Слупск“, но в итоге клуб возглавил латвийский тренер Роберт Штельмахерс.

Любопытным моментом стало то, что игроки „Калев/Крамо“ на выходных появились в футболках с надписью „I love Heiko Rannula“, что породило еще больше обсуждений.

„Легия“ Варшава, обладатель Кубка Польши прошлого года, последний раз становилась чемпионом страны в 1969 году. В текущем сезоне клуб занимает шестое место среди 18 команд чемпионата.

Ближайшие полторы недели европейский клубный баскетбол будет на паузе из-за матчей национальных сборных. „Калев/Крамо“, недавно завоевавший Кубок Эстонии, вернётся на площадку 28 февраля в матче Эстонско-латвийской лиги против „ТалТех/Алексела“.

Главный тренер сборной Эстонии Хейко Раннула объявил расширенный список из 25 баскетболистов для заключительных матчей отбора на Евробаскет-2025 против Северной Македонии и Литвы. В списке – игроки местных и зарубежных клубов, включая Артура Конончука, Яанари Йыэсаара, Кристиана Кууламяэ, Сандера Райесте и Хенри Дрелля, выступающего за „Рип-Сити Ремикс“ в Джи-Лиге НБА.

Капитан „Калева/Крамо“ Мартин Дорбека может пропустить игры из-за травмы носа, полученной в матче Кубка Эстонии.

Сборная Эстонии лидирует в подгруппе с тремя победами из четырех, но путевку на Евробаскет еще не гарантировала. 21 февраля команда примет Северную Македонию, а 24 февраля сыграет с Литвой в Клайпеде. В прошлом году эстонцы обыграли обе сборные. Польша и Литва уже обеспечили себе участие в Евробаскете, а за третью путевку ведут борьбу Эстония и Северная Македония.

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