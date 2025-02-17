Чужие водительские права, рыбалка в неположенном месте и угроза безопасности: на границе задержали 12 человек, 10 в Эстонию не пустили
10 человек не впустили в Эстонии в минувшие выходные, а также задержали двоих латвийских рыбаков, незаконно пересекших эстонско-российскую границу.
На пограничном переходе в Нарве в Эстонию не допустили одного гражданина Украины, одного агражданина США, одного гражданина Киргизии, двух граждан Молдовы и двух граждан России. Наиболее распространенными причинами запрета на въезд были отсутствие необходимых документов, неясные пояснения или то, что их посчитали угрозой безопасности.
В минувшие выходные пограничники не позволили одному гражданину Молдовы, одному гражданину Сербии и одному гражданину Украины въехать в Эстонию через юго-восточный пограничный переход. Причины - те же, что и в случаях с нарвским пограничным переходом.
Утром 15 февраля пограничники обнаружили незаконное пересечение временной линии контроля из Эстонии в Россию и обратно в районе озера Ляммиярв. В связи с инцидентом были арестованы трое латвийских рыбаков, которые признались в нарушении. Их оштрафовали, а затем отпустили.
16 февраля на пограничном пункте Койдула пограничники проверили гражданина Армении, желавшего въехать в страну. Среди его личных вещей было обнаружено водительское удостоверение, принадлежащее постороннему лицу. Документ был изъят, и после проведения процессуальных действий мужчине разрешили продолжить путь.
Какие документы нужно иметь при пересечении внешней границы?
Департамент полиции и погранохраны напоминает, что пересекающий государственную границу иностранец должен иметь действующий проездной документ иностранного государства или международной организации, выданный Эстонской Республикой проездной документ иностранца или разрешение на возвращение, в которые внесены данные о визе или виде на жительство, если закон или международный договор не предусматривает иное. Данные вида на жительство не должны быть внесены в проездной документ иностранного государства или международной организации, если иностранец при пересечении государственной границы помимо указанных документов предъявляет также выданное Эстонской Республикой действующее удостоверение личности (ID-карту) или карту вида на жительство.
При выезде Эстонии гражданин Эстонии при пересечении внешней границы должен иметь при себе действующий проездной документ. При въезде в Эстонию гражданин Эстонии при пересечении внешней границы должен иметь при себе действующий проездной документ, свидетельство о возвращении или иной документ, предусмотренный международным договором для посещения иностранного государства.