Чужие водительские права, рыбалка в неположенном месте и угроза безопасности: на границе задержали 12 человек, 10 в Эстонию не пустили

На пограничном переходе в Нарве в Эстонию не допустили одного гражданина Украины, одного агражданина США, одного гражданина Киргизии, двух граждан Молдовы и двух граждан России. Наиболее распространенными причинами запрета на въезд были отсутствие необходимых документов, неясные пояснения или то, что их посчитали угрозой безопасности.

В минувшие выходные пограничники не позволили одному гражданину Молдовы, одному гражданину Сербии и одному гражданину Украины въехать в Эстонию через юго-восточный пограничный переход. Причины - те же, что и в случаях с нарвским пограничным переходом.

Утром 15 февраля пограничники обнаружили незаконное пересечение временной линии контроля из Эстонии в Россию и обратно в районе озера Ляммиярв. В связи с инцидентом были арестованы трое латвийских рыбаков, которые признались в нарушении. Их оштрафовали, а затем отпустили.

16 февраля на пограничном пункте Койдула пограничники проверили гражданина Армении, желавшего въехать в страну. Среди его личных вещей было обнаружено водительское удостоверение, принадлежащее постороннему лицу. Документ был изъят, и после проведения процессуальных действий мужчине разрешили продолжить путь.

Какие документы нужно иметь при пересечении внешней границы?

Департамент полиции и погранохраны напоминает, что пересекающий государственную границу иностранец должен иметь действующий проездной документ иностранного государства или международной организации, выданный Эстонской Республикой проездной документ иностранца или разрешение на возвращение, в которые внесены данные о визе или виде на жительство, если закон или международный договор не предусматривает иное. Данные вида на жительство не должны быть внесены в проездной документ иностранного государства или международной организации, если иностранец при пересечении государственной границы помимо указанных документов предъявляет также выданное Эстонской Республикой действующее удостоверение личности (ID-карту) или карту вида на жительство.