ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1090-й день) | Зеленский приедет в Саудовскую Аравию в среду, но его визит не связан с переговорами России и США
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Госдепартамент США подтвердил, что переговоры с Россией пройдут во вторник
Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что во вторник, 18 февраля, госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретятся с российской делегацией в Саудовской Аравии.
По данным Reuters, Марко Рубио уже прибыл в Саудовскую Аравию.
Россию, как ранее заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Зеленский приедет в Саудовскую Аравию в среду, но его визит не связан с переговорами России и США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в ближневосточную страну, запланированный на среду, „не имеет никакой связи“ с переговорами США и России, которые пройдут в Саудовской Аравии во вторник, передает „Интерфакс-Украина“.
„Украина об этом ничего не знала. И Украина считает, что переговоры про Украину без Украины не дадут результата“, — подчеркнул Зеленский, добавив, что Киев не будет признавать договоренности, достигнутые в ходе таких переговоров.
Президент Украины отметил, что он спросит о переговорах у наследственного принца Саудовской Аравии, премьер-министра страны Мухаммеда ибн Салмана.
В Украине произошли экстренные отключения электроэнергии из-за российских атак
Как заявила компания „Укрэнерго“, аварийные отключения затронули несколько регионов страны. „Укрэнерго“ эти области не называет, но ранее энергетическая компания ДТЭК сообщила, что экстренные отключения произошли в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях.
Как утверждает „Укрэнерго“, причина отключений — это российские атаки на энергообъекты. В первую очередь это затронуло промышленные предприятия и бизнес, а в отдельных случаях — бытовых потребителей.
Британский премьер готов отправить войска в Украину
Британия в случае необходимости готова отправить военнослужащих в Украину для обеспечения выполнения мирного соглашения, заявил премьер-министр страны Кир Стармер в статье для газеты Telegraph.
Как отмечает издание, британский премьер впервые заявляет, что рассматривает возможность размещения британских миротворцев в Украине. Его статья вышла в преддверии встречи европейских лидеров в Париже в понедельник.
„Британия готова сыграть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины, на которую Великобритания уже выделила 3 млрд фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года, — пишет Стармер. — Это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших собственных войск, если это будет необходимо“.
НАТО открыла в Польше центр изучения опыта войны против России. Это первая совместная организация альянса и Украины. Выводы будут применяться на поле боя и в военной стратегии НАТО.
Центр анализа опыта, приобретенного Украиной в войне против России, открылся в понедельник, 17 февраля, на базе НАТО в польском городе Быдгощ. Официальное название этой новой организации - Объединенный центр анализа, подготовки и образования (JATEC). В этом центре Украина и Североатлантический альянс будут совместно изучать опыт украинских военных и мирных жителей, приобретенный в ходе отражения российской агрессии, и делать из него выводы.
По материалам DW и BBC News Русская служба, Медуза