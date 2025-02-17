ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1090-й день) | Зеленский приедет в Саудовскую Аравию в среду, но его визит не связан с переговорами России и США

Госдепартамент США подтвердил, что переговоры с Россией пройдут во вторник

Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила, что во вторник, 18 февраля, госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретятся с российской делегацией в Саудовской Аравии.

По данным Reuters, Марко Рубио уже прибыл в Саудовскую Аравию.

Россию, как ранее заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Зеленский приедет в Саудовскую Аравию в среду, но его визит не связан с переговорами России и США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в ближневосточную страну, запланированный на среду, „не имеет никакой связи“ с переговорами США и России, которые пройдут в Саудовской Аравии во вторник, передает „Интерфакс-Украина“.

Президент Украины отметил, что он спросит о переговорах у наследственного принца Саудовской Аравии, премьер-министра страны Мухаммеда ибн Салмана.

В Украине произошли экстренные отключения электроэнергии из-за российских атак

Как заявила компания „Укрэнерго“, аварийные отключения затронули несколько регионов страны. „Укрэнерго“ эти области не называет, но ранее энергетическая компания ДТЭК сообщила, что экстренные отключения произошли в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях.

Как утверждает „Укрэнерго“, причина отключений — это российские атаки на энергообъекты. В первую очередь это затронуло промышленные предприятия и бизнес, а в отдельных случаях — бытовых потребителей.

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