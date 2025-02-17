Зеленский: Украина не участвует в переговорах в Саудовской Аравии и не будет их признавать

„Украина не будет принимать [участия]. Украина об этом ничего не знала. Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать“, — цитирует Зеленского „Интерфакс-Украина“.

Президент отметил, что в предстоящих переговорах есть „двусторонний трек“ и Москва и Вашингтон „имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы“.

В настоящее время Зеленский находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. После президент Украины отправится в Саудовскую Аравию. По словам Зеленского, его поездка в Эр-Рияд „не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей Соединенных Штатов и России“.

Состав делегаций РФ и США

По словам собеседников Axios, в состав делегации США войдут госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Тот в эфире телеканала Fox News в воскресенье заявил, что уже вечером 16 февраля он и Уолтц отправятся в Саудовскую Аравию. Рубио прибудет туда 17 февраля после визита в Израиль, пишет Axios.

Точный состав делегации РФ неизвестен. Скорее всего, в нее войдет глава МИД Сергей Лавров, считает Axios. По данным агентства Bloomberg, там также будут помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Кроме того, переговоры курирует глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, учившийся и работавший в США.

Газета „Коммерсантъ“ также сообщила 16 февраля со ссылкой на источники, что переговоры пройдут во вторник в Саудовской Аравии. Издание назвало и точное место - Эр-Рияд.

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