Суперфорвард „Реала“ сказал судье Fuck off. В Эстонии его бы тоже удалили?

15 февраля в матче 24-го тура чемпионата Испании между „Осасуной“ и „Реалом“, завершившемся ничьей 1:1, мадридцы открыли счёт на 15-й минуте благодаря голу Килиана Мбаппе.

Однако на 39-й минуте игра приняла напряжённый оборот. Игроки „Реала“ выразили недовольство действиями арбитра, который не заметил игру рукой защитника „Осасуны“ Алехандро Катены в штрафной. Винисиус спорил с судьёй, а Карло Анчелотти, известный своей сдержанностью, получил желтую карточку.

Но кульминацией стало поведение Джуда Беллингема, который, возмущенный ситуацией, начал активно спорить с арбитром и в какой-то момент произнёс фразу, которую судья воспринял как оскорбление. В ответ на это Беллингем получил прямую красную карточку и шумно покинул поле.

После матча Movistar расшифровал по губам слова игрока, услышав фразу „I’m talking with respect, fuck off“, которая была интерпретирована как оскорбление и зафиксирована в протоколе как „Fuck you“. Карло Анчелотти на пресс-конференции попытался оправдать своего игрока, утверждая, что судья неправильно понял слова Беллингема, и что он на самом деле тот сказал „да брось ты“.

После удаления Беллингема „Осасуна“ воспользовалась численным преимуществом и на 58-й минуте реализовала пенальти, забив гол, который стал решающим.

Эстонский судья прокомментировал инцидент, отметив, что важно вести себя сдержанно на поле, добавив: „Я не комментирую действия судей. Но это удаление в обоих случаях. Вести себя следует прилично“.

Лингвистически „Fuck off“ и „Fuck you“ отличаются. „Fuck off“ — агрессивная, но всё же просьба отстать, прекратить взаимодействие. В то время как „Fuck you“ — личное, прямое оскорбление, цель которого — обидеть человека.

Джуд Беллингем попытался оправдаться, заявив: „Очевидно, я ошибся. Произошла ошибка в коммуникации. Я не хочу повторять, что сказал, но это было больше похоже на „блин“. Я не хотел оставить команду вдесятером. Если посмотрите видео, увидите, что сказанное мной не совпадает с протоколом. Я надеюсь, что Федерация футбола Испании учтет это. Я никого не оскорблял — это видно на видео, и даже не говорил это судье, а сказал это сам себе“.

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