Президент Италии сравнил Россию с нацистским государством. Последовали угроза Марии Захаровой и кибератака

„В ходе лекции в одном из учебных заведений он заявил о том, что полагает (и это он заявил в качестве президента), что Россию можно приравнивать к Третьему рейху. Это нельзя [оставлять] и никогда не будет оставлено без последствий“, — цитирует слова представителя МИД РФ, сказанные в эфире телеканала „Россия 1“, агентство РБК.