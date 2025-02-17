Президент Италии сравнил Россию с нацистским государством. Последовали угроза Марии Захаровой и кибератака(16)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила вчера, что президент Италии Серджо Маттарелла, выступая в начале февраля в Марсельском университете, сравнил Россию после после нападения на Украину с нацистской Германией. И это, по ее словам, не останется без последствий.
„В ходе лекции в одном из учебных заведений он заявил о том, что полагает (и это он заявил в качестве президента), что Россию можно приравнивать к Третьему рейху. Это нельзя [оставлять] и никогда не будет оставлено без последствий“, — цитирует слова представителя МИД РФ, сказанные в эфире телеканала „Россия 1“, агентство РБК.
Вскоре после этого прокремлевская хакерская группировка NoName57 атаковала телематическую транспортную систему Италии и несколько банков, ссылаясь при этом на антироссийскую позицию Маттареллы.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что нападки на Маттареллу оскорбляют всю страну, которую представляет глава государства.
„Я выражаю свою полную солидарность, а также солидарность всего правительства с президентом Маттареллой, который всегда решительно выступал за осуждение агрессии, совершенной против Украины“, - сказала Мелони.