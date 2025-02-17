17.02.2025, 15:21
Крупный эстонский бизнесмен, неоднократно водивший машину пьяным, может оказаться за решеткой(1)
ФОТО: Foto: Rauno Volmar
Сегодня в Харьюском уездном суде началось рассмотрение дела бизнесмена Марселя Вихманна (60), который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже несколько раз попадался на вождении в нетрезвом виде.
Сегодня в Харьюском уездном суде состоялось предварительное слушание по выдвинутому против Вихманна обвинению, согласно которому в марте прошлого года Вихманн управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с 1,5 промилле. Его поймали пьяным в Международный женский день около 1:30 ночи на шоссе Яэсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в волости Сауэ.
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