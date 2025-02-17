Крупный эстонский бизнесмен, неоднократно водивший машину пьяным, может оказаться за решеткой

Сегодня в Харьюском уездном суде состоялось предварительное слушание по выдвинутому против Вихманна обвинению, согласно которому в марте прошлого года Вихманн управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с 1,5 промилле. Его поймали пьяным в Международный женский день около 1:30 ночи на шоссе Яэсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в волости Сауэ.