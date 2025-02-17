Эстонская фирма будет развивать в западноафриканской стране систему э-услуг

Cybernetica будет обновлять и обслуживать портал государственных публичных услуг и платформу обмена данными, с помощью которой государственные учреждения могут предлагать гражданам электронные услуги.

В последние годы Бенин, опираясь на эстонские технологии, быстро развивает свое э-государство. На сегодняшний день более 50 государственных учреждений этой страны используют созданные компанией Cybernetica решения, предлагая в общей сложности около 270 цифровых услуг, которые упрощают гражданам решение их вопросов и делают работу государства более эффективной. В 2024 году Бенин превзошел средний показатель по Африке в Индексе веб-услуг ООН, доказывая, что инвестиции в цифровые решения окупаются.

„Сотрудничество Cybernetica с правительством Бенина проходит очень успешно — мы видим, что они привержены цифровой перестройке страны, что является крайне важным для удачной реализации таких проектов, и мы очень рады быть частью этого успеха, - сказал исполнительный директор Cybernetica Оливер Вяэртныу. - Цифровые публичные услуги к сегодняшнему дню стали опорой для постоянно развивающейся экономики и общества Бенина, и изменения, которые произойдут в течение нескольких лет, еще более ускорят успешное развитие страны“.

С помощью современных систем в Бенине происходит ежемесячно более 3 миллионов автоматических обменов данными, что сокращает бумажный оборот документов и ускоряет их рассмотрение. В качестве государственной цифровой платфоры по обмену данными используется разработанная компанией Cybernetica Unified eXchange Platform, основанная на эстононских технологических принципах X-tee и которая считается одной из самых защищенных и эффективных решений для организации обмена данными между государством и гражданами.

В рамках новой фазы сотрудничества Cybernetica окажет Бенину поддержку в обслуживании портала, который объединит государственные цифровые услуги для граждан. Эстонская фирма также продолжит оказывать поддержку в функционировании и развитии платформы обмена данными, что еще более упростит коммуникацию между различными государственными учреждениями и гражданами.

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