Родившийся в Эстонии ребенок может остаться без гражданства. Канцлер права предлагает изменить закон(16)
По мнению канцлера права Юлле Мадизе, Рийгикогу следует изменить Закон о гражданстве, чтобы дети родителей без гражданства могли получить эстонское гражданство, даже если один из родителей не прожил в Эстонии требуемые пять лет, пишет RusERR.
К канцлеру права обратилась мать ребенка, обеспокоенная тем, что ее ребенок, родившийся в Эстонии в 2018 году, не может получить эстонское гражданство, хотя она родилась и всю жизнь прожила в Эстонии, у нее есть долгосрочный вид на жительство.
Когда канцлер права начала разбираться в ситуации, выяснилось, что в Законе о гражданстве существует пробел, из-за которого ребенок, рожденный в Эстонии и не имеющий гражданства, не может получить эстонское гражданство, если его родители не являются гражданами ни одного государства, а один из них прожил в Эстонии на основании вида на жительство менее пяти лет до рождения ребенка.
В данном случае отец ребенка также является лицом без гражданства, но до рождения ребенка проживал в Эстонии на основании вида на жительство менее пяти лет.
Согласно закону, в такой ситуации ребенок не может получить эстонское гражданство даже после того, как второй родитель прожил в Эстонии на основании вида на жительство пять лет. Закон предусматривает возможность предоставления в упрощенном порядке эстонского гражданства ребенку без гражданства только сразу после его рождения. Позже он может получить гражданство ЭР только в случае, если хотя бы один из родителей получит эстонское гражданство, либо по достижении 15 лет – в общем порядке.
Канцлер права предложила Конституционной комиссии Рийгикогу рассмотреть возможность изменения Закона о гражданстве, чтобы дети, рожденные в Эстонии и не получившие гражданство при рождении, могли получить эстонское гражданство, если хотя бы один из их родителей прожил в Эстонии на основании вида на жительство не менее пяти лет до рождения ребенка.
Мадизе добавила, что если Рийгикогу сочтет, что существуют веские причины, препятствующие этому, то детям без гражданства, рожденным в Эстонии, все же должна быть предоставлена возможность получить эстонское гражданство не позднее того момента, когда оба родителя, не имеющие гражданства ни одной страны, проживут в Эстонии на основании вида на жительство не менее пяти лет, даже если на момент рождения ребенка это требование не было выполнено.