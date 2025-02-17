В Эстонии женщинам приходится работать на 33 дня дольше, чтобы получить ту же зарплату, что и мужчинам

День равной оплаты труда ежегодно отмечается в тот день, когда женщины в Эстонии заработают в среднем такую ​​же зарплату, какую заработали мужчины к концу прошлого года. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет 13,1%, так что в этом году для того, чтобы заработать ту же зарплату, что и мужчины, женщинам придется проработать 33 дополнительных рабочих дня.

За последние десять лет этот разрыв сократился на 47%, однако разрыв в оплате труда в Эстонии по-прежнему самый большой в Европе. Ключевыми причинами сохраняющегося неравенства остаются гендерные стереотипы, которые влияют на выбор женщинами и мужчинами образования и профессии, карьерные пути, разделение обязанностей по уходу, а также на политику работодателей в области заработной платы и кадров.

Министр экономики Эркки Кельдо отметил, что, хотя в сокращении гендерного разрыва в оплате труда наблюдается прогресс, его тормозят различные укоренившиеся стереотипы, например представление о том, что мужчины лучше подходят для руководящих должностей, а также традиционно более высокая зарплата на должностях, где преобладают мужчины. „Значительная часть разрыва в оплате труда обусловлена ​​гендерной сегрегацией на рынке труда — женщины и мужчины по-прежнему сосредоточены в разных отраслях“, — сказал Кельдо. „Женщин меньше и среди руководителей. Между тем, исследования показывают, что компании, в которых женщины занимают руководящие позиции, как правило, более успешны, поскольку принимаемые решения более разнообразны, а лидерский потенциал сотрудников используется лучше“. Согласно отчету Международной организации труда (ILO) за 2019 год, компании, которые отслеживают и поощряют равные карьерные возможности, на 60% чаще добиваются улучшения финансовых показателей по сравнению с теми, кто этого не делает.