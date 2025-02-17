В Эстонии женщинам приходится работать на 33 дня дольше, чтобы получить ту же зарплату, что и мужчинам(2)
В этом году День равной оплаты труда в Эстонии отмечается 17 февраля. Это означает, что в среднем женщинам приходится работать на 33 дня дольше, чтобы получить ту же зарплату, что и мужчинам. Однако в целом в Эстонии гендерный разрыв в оплате труда в Эстонии из года в год все же сокращается.
День равной оплаты труда ежегодно отмечается в тот день, когда женщины в Эстонии заработают в среднем такую же зарплату, какую заработали мужчины к концу прошлого года. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет 13,1%, так что в этом году для того, чтобы заработать ту же зарплату, что и мужчины, женщинам придется проработать 33 дополнительных рабочих дня.
За последние десять лет этот разрыв сократился на 47%, однако разрыв в оплате труда в Эстонии по-прежнему самый большой в Европе. Ключевыми причинами сохраняющегося неравенства остаются гендерные стереотипы, которые влияют на выбор женщинами и мужчинами образования и профессии, карьерные пути, разделение обязанностей по уходу, а также на политику работодателей в области заработной платы и кадров.
Министр экономики Эркки Кельдо отметил, что, хотя в сокращении гендерного разрыва в оплате труда наблюдается прогресс, его тормозят различные укоренившиеся стереотипы, например представление о том, что мужчины лучше подходят для руководящих должностей, а также традиционно более высокая зарплата на должностях, где преобладают мужчины. „Значительная часть разрыва в оплате труда обусловлена гендерной сегрегацией на рынке труда — женщины и мужчины по-прежнему сосредоточены в разных отраслях“, — сказал Кельдо. „Женщин меньше и среди руководителей. Между тем, исследования показывают, что компании, в которых женщины занимают руководящие позиции, как правило, более успешны, поскольку принимаемые решения более разнообразны, а лидерский потенциал сотрудников используется лучше“. Согласно отчету Международной организации труда (ILO) за 2019 год, компании, которые отслеживают и поощряют равные карьерные возможности, на 60% чаще добиваются улучшения финансовых показателей по сравнению с теми, кто этого не делает.
Факт, что среди руководителей мужчин больше, чем женщин, объясняет примерно четверть гендерного разрыва в оплате труда. Доля женщин среди руководителей в Эстонии составляет 34,5%. Согласно индексу гендерного равенства EIGE за 2024 год, Эстония занимает последнее место в ЕС ситуация не улучшилась, а ухудшилась. Согласно недавнему опросу Евробарометра, 38% эстонцев, в том числе 51% мужчин и 27% женщин, согласны с утверждением, что мужчины являются лучшими лидерами, чем женщины. В то же время 60% эстонцев считают, что гендерно-сбалансированные управленческие команды более успешны.
Советник отдела политики равноправия Министерства экономики и коммуникаций Ева Лийна Клийман отметила, что разрыв в оплате труда, во многом обусловленный гендерными стереотипами, снижает экономическую независимость женщин и ограничивает их свободу принятия решений на протяжении всей их жизни. „Женщинам с низким доходом сложнее разорвать отношения, в которых присутствует насилие. Они также могут рассчитывать на меньшие социальные гарантии, поскольку многие льготы и пособия, включая родительское пособие, зависят от уровня дохода“, — пояснила Клийман. По ее словам, гендерный разрыв в заработной плате приводит и к разрыву в размере пенсий, поскольку они отчасти связаны с размером предыдущих доходов.
В июне 2026 года в Эстонии вступит в силу Директива ЕС о прозрачности заработной платы. В настоящее время Министерство экономики и коммуникаций готовит проект ее имплементации. По словам Клийман, одним из изменений станет обязательство работодателей информировать соискателей о диапазоне заработной платы — либо еще на этапе публикации вакансии, либо не позднее, чем к моменту собеседования. „Цель повышения прозрачности в вопросе заработной платы — усилить позицию работника в переговорах о зарплате, поскольку сегодня работодатель и соискатель находятся в неравных условиях“, — отметила Клийман. По данным исследований, 95% работающих эстонцев поддерживают идею обязательного указания зарплаты или ее диапазона в вакансиях.
Работодатели могут внести значительный вклад в сокращение разрыва в оплате труда, создавая условия для баланса между работой и семейной жизнью, а также внедряя прозрачную систему оплаты и карьерного роста. Для оценки и мониторинга реальной ситуации в своей организации они могут воспользоваться цифровым решением „Зеркало зарплат“ (Palgapeegel), основанным на данных из государственных реестров.
Канцлер Министерства экономики и коммуникаций Ахти Кунингас отметил, что „Зеркало зарплат“ — это полезный и наглядный инструмент, который позволяет получить четкое представление о положении дел в организации. „С его помощью руководство может выявить наличие и масштабы гендерного разрыва в оплате труда, а затем принять обоснованные решения о необходимости корректировки политики зарплат, чтобы сделать ее более прозрачной и справедливой“, — пояснил Кунингас.
Подробнее о „Зеркале зарплат“ можно узнать на сайте Министерства экономики и коммуникаций.