Мнение
17.02.2025, 18:10

Отравили землю, воздух и воду: дети могут отучить родителей выбрасывать шины и мусор в лесу

 
Заботиться об экологии не стыдно. Стыдно бросать шины в канаву
Вот так будет выглядеть наша природа, если общество не задумается о правильной утилизации использованных шин.
Вот так будет выглядеть наша природа, если общество не задумается о правильной утилизации использованных шин.
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Выброшенная шина — это не просто маленькая ошибка, а значительный вред природе. В Эстонии ежегодно образуется около 10 000 тонн изношенных шин. К сожалению, только часть из них попадает в пункты приема, остальное либо сжигается, загрязняя воздух, либо оказывается на стихийных свалках, в лесу, в ручьях, на полях, пишет гражданский активист Андрей Терехов.

Темы экологии и осознанного потребления сегодня обсуждают повсеместно: от школьных уроков, бизнеса до мировых саммитов и конференций. Однако реальная экологическая грамотность нашего общества пока еще оставляет желать лучшего. Каждый год тысячи использованных автомобильных шин оказываются в непредназначенных для этого местах, сжигаются в печах или просто гниют где-нибудь в канаве, выделяя токсичные вещества.

Наше образование и первый жизненный опыт приобретаются в школе. В моей школе есть такой предмет, как Maailmaharidus (думается, лучше всего это перевести как „окружающий мир“), который не просто рассказывает ученикам о глобальных вызовах, но и учит думать о последствиях своих действий. Вопрос экологии становится личным: абитуриентам объясняют, как небольшие шаги — выброс мусора мимо урны или игнорирование правил утилизации — в конечном итоге влияют на климат, чистоту воды, воздуха и самое главное, здоровье людей.

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