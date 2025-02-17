Отравили землю, воздух и воду: дети могут отучить родителей выбрасывать шины и мусор в лесу
Выброшенная шина — это не просто маленькая ошибка, а значительный вред природе. В Эстонии ежегодно образуется около 10 000 тонн изношенных шин. К сожалению, только часть из них попадает в пункты приема, остальное либо сжигается, загрязняя воздух, либо оказывается на стихийных свалках, в лесу, в ручьях, на полях, пишет гражданский активист Андрей Терехов.
Темы экологии и осознанного потребления сегодня обсуждают повсеместно: от школьных уроков, бизнеса до мировых саммитов и конференций. Однако реальная экологическая грамотность нашего общества пока еще оставляет желать лучшего. Каждый год тысячи использованных автомобильных шин оказываются в непредназначенных для этого местах, сжигаются в печах или просто гниют где-нибудь в канаве, выделяя токсичные вещества.