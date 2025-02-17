Отравили землю, воздух и воду: дети могут отучить родителей выбрасывать шины и мусор в лесу

Темы экологии и осознанного потребления сегодня обсуждают повсеместно: от школьных уроков, бизнеса до мировых саммитов и конференций. Однако реальная экологическая грамотность нашего общества пока еще оставляет желать лучшего. Каждый год тысячи использованных автомобильных шин оказываются в непредназначенных для этого местах, сжигаются в печах или просто гниют где-нибудь в канаве, выделяя токсичные вещества.

Наше образование и первый жизненный опыт приобретаются в школе. В моей школе есть такой предмет, как Maailmaharidus (думается, лучше всего это перевести как „окружающий мир“), который не просто рассказывает ученикам о глобальных вызовах, но и учит думать о последствиях своих действий. Вопрос экологии становится личным: абитуриентам объясняют, как небольшие шаги — выброс мусора мимо урны или игнорирование правил утилизации — в конечном итоге влияют на климат, чистоту воды, воздуха и самое главное, здоровье людей.