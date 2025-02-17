Я не хочу, чтобы моя семья столкнулась с финансовыми трудностями, если случится непоправимое

Врачи до сих пор не знают причину ее заболевания глаз. В настоящее время Карин передвигается с белой тростью и солнцезащитными очками, которые защищают глаза от яркого света. Она также продолжает проходить обследования, чтобы выяснить, что на самом деле происходит с ее глазами.

Зрение стало ухудшаться еще быстрее. Всего через месяц она потеряла работу оператора станков с ЧПУ на производственном предприятии из-за проблем со здоровьем. И уже в августе она получила решение об отсутствии трудоспособности из-за серьезного нарушения зрения. „В моей работе хорошее зрение было крайне необходимо. Поскольку мой начальник не смог предложить мне другую работу, которая соответствовала бы моему изменившемуся состоянию здоровья, нам, к сожалению, пришлось расторгнуть мой трудовой договор. Это было трудное решение для нас обоих, потому что я действительно любила свою работу. Но, к сожалению, это было уже небезопасно“, — пояснила Карин.

Некоторое время спустя Карин продала машину, так как вождение стало вызывать у нее беспокойство и страх. В апреле прошлого года касса по безработице установила, что у Карин частичная трудоспособность.

Однако в какой-то момент Карин решила убедиться и пошла на более тщательное обследование к офтальмологу. Офтальмологическое обследование показало, что ее глаза находятся в очень плохом состоянии. Врач направил Карин на разные обследования глаз, но ни одно из них не выявило точной причины. „Я постоянно была в замешательстве и думала, что это какая-то ошибка“, — вспоминает Карин.

Но однажды она начала чувствовать, что её зрение ухудшается, особенно во время вождения. „Я поняла, что мое поле зрения ограничено и я не могу все охватить и заметить“, — рассказала Карин. Сначала она списывала это на усталость и думала, что это, вероятно, нормальное явление, которое случается время от времени. Более того, все последние проверки здоровья от работы проходили нормально, и врач не находил никаких отклонений в состоянии ее глаз.

Страхование жизни сняло большую ношу с моих плеч

Карин, которая раньше была активной и общительной, полностью изменила свою жизнь. „Из темного психологического состояния я выбралась благодаря интенсивным визитам к психологу“, — призналась она. В физическом плане ей также потребовалось время, чтобы смириться с новой ситуацией, поскольку она больше не могла заниматься многими видами деятельности, которые ей раньше нравились. „Я двигаюсь медленно и испытываю тревогу в незнакомых местах. Были ситуации, когда я отправлялась куда-то одна, и чтобы безопасно добраться до места назначения, мне приходилось просить незнакомцев о помощи“, — призналась она. Дома ей пришлось все переставить, чтобы было удобнее что-то делать.

Любимое время года Карин — лето, но из-за состояния здоровья она не может наслаждаться им в полной мере, поскольку яркое солнце режет глаза, что в свою очередь вызывает сильные головные боли.

Однако Карин признает, что какой бы плохой ни казалась ситуация, сила воли чрезвычайно важна. „Я еще не сдалась и стараюсь жить полной жизнью“, — сказала она. Карин получила неоценимую поддержку от своих близких, а страхование жизни, которое она оформила много лет назад, стало для нее большой финансовой помощью. „Страхование жизни сняло с моих плеч большую ношу“, — подчеркнула она. Карин использовала пособие по страхованию жизни, которое получила из-за нетрудоспособности, чтобы погасить все свои кредиты и ежемесячные платежи, оставив достаточный резерв на будущие нужды, если расходы на коммунальные услуги или налоги возрастут. „Я смогла расслабиться и сосредоточиться на своем здоровье и на том, как приспособиться к новому образу жизни“, — с облегчением отметила она.