Лучший хоккеист Эстонии перезапустил карьеру. Помогли психолог и отдых на родине

Год назад капитан сборной Эстонии по хоккею Роберт Рооба, выступая в Финляндии, переживал непростой период – и в игровом, и в психологическом плане. Однако сейчас 31-летний спортсмен демонстрирует лучший хоккей в карьере, а его команда борется за выход в плей-офф национального чемпионата. В интервью RusDelfi Рооба рассказал о том, что помогло ему преодолеть этот непростой этап и вернуться к высоким результатам.