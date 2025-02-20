Лучший хоккеист Эстонии перезапустил карьеру. Помогли психолог и отдых на родине
Год назад капитан сборной Эстонии по хоккею Роберт Рооба, выступая в Финляндии, переживал непростой период – и в игровом, и в психологическом плане. Однако сейчас 31-летний спортсмен демонстрирует лучший хоккей в карьере, а его команда борется за выход в плей-офф национального чемпионата. В интервью RusDelfi Рооба рассказал о том, что помогло ему преодолеть этот непростой этап и вернуться к высоким результатам.
Роберт Рооба, выступавший на протяжении семи лет за финский клуб „Ювяскюля“, пережил крайне непростой прошлый сезон. Команда завершила чемпионат Финляндии на предпоследнем месте, сталкиваясь с длительными сериями поражений, сменой тренера и жесткой критикой болельщиков и СМИ. Лично для эстонского хоккеиста сезон тоже сложился неудачно. Он отказался от капитанской повязки и за 56 матчей отметился всего 4 заброшенными шайбами и 7 результативными передачами.