„Подрывать режим Путина всеми способами“. Соратник Навального Леонид Волков о Трампе и задачах российской оппозиции

Почему Трамп начал переговоры с Путиным со слабой позиции? Как на это отреагировала российская пропаганда? Можно ли заключить мир на условиях Путина? Что должна делать российская оппозиция сегодня? Об этом латвийскому Delfi рассказал Леонид Волков, политический директор Фонда борьбы с коррупцией, многолетний соратник Алексея Навального.