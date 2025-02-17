За рубежом
17.02.2025, 15:00

„Подрывать режим Путина всеми способами“. Соратник Навального Леонид Волков о Трампе и задачах российской оппозиции

 
Леонид Волков
Леонид Волков
ФОТО: INA FASSBENDER | Scanpix

16 февраля исполнился год с момента гибели лидера российской оппозиции Алексея Навального в колонии в Заполярье. Сегодня, на фоне сближения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным положение российской оппозиции в изгнании выглядит особенно тяжелым.

Почему Трамп начал переговоры с Путиным со слабой позиции? Как на это отреагировала российская пропаганда? Можно ли заключить мир на условиях Путина? Что должна делать российская оппозиция сегодня? Об этом латвийскому Delfi рассказал Леонид Волков, политический директор Фонда борьбы с коррупцией, многолетний соратник Алексея Навального.

–– Как вы оцениваете последние действия и заявления Дональда Трампа по переговорам с Кремлем?

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