Главный поединок Evecon Raju 17: непобедимый Майкель Астур встретится с известным мастером нокаутов

Майкель Астур (29) возвращается в клетку RAJU в третий раз, не потерпев ни одного поражения. Бывший кикбоксер международного класса очень быстро адаптировался к правилам ММА, успешно защищаясь от нокаутов и демонстрируя сокрушительные удары коленями и локтями. Астур уверен в себе: „Я уважаю силу Захарии, но знаю, что исход этого матча определят мои навыки. Моя цель – 4-0!“

Румын Дамиан Захария (24), напротив, известен своими концовками – все его победы были одержаны благодаря нокауту до финального свистка. Легко сочетающий сверхбыстрые удары ногами и мощные удары руками Захария – опасный соперник. Кроме того, он всегда готов при необходимости изменить ход поединка с помощью борьбы, что делает его универсальным и непредсказуемым противником.

„Майкель Астур зарекомендовал себя как один из лучших борцов вольного стиля в Эстонии, но финишные способности Захарии впечатляют. Это может стать лучшим боем вечера“, сказал Отт Тыниссаар, исполнительный директор и главный организатор Evecon RAJU.

Перед главным поединком состоится еще один горячий поединок: латвиец Рикардс Озолс (3-3) встретится с грузином Никой Брегвадзе (2-3). Вряд ли вы услышите финальный свисток в этом матче.

Рикардсу Озолсу (25) еще не приходилось участвовать в поединках, исход которых решали бы судьи – все его победы и поражения происходили в виде нокаута или подчинения. После первых двух поражений латвийцу удалось одержать три победы подряд, прежде чем он был вынужден уступить сопернику в очередном очень жарком бою в декабре прошлого года. В предстоящем поединке 194-сантиметровый спортсмен также будет иметь значительное преимущество в росте – 9 см, что при правильном использовании позволит ему выгодно обмениваться ударами на дистанции.