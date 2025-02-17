Главный поединок Evecon Raju 17: непобедимый Майкель Астур встретится с известным мастером нокаутов
Зрелищной кульминацией крупнейшего в странах Балтии события мира ММА – турнира Evecon Raju 17 – станет поединок между непобежденным Майкелем Астуром (3 победы, 0 поражений в профессиональной карьере) и румыном Дамианом Захарией (3-3), который славится своими нокаутами. Дуэль двух восходящих талантов ММА в тартуском спортивном комплексе A. Le Coq 22 февраля будет напряженной и взрывоопасной – это самое сложное испытание для непобедимого эстонца.
Майкель Астур (29) возвращается в клетку RAJU в третий раз, не потерпев ни одного поражения. Бывший кикбоксер международного класса очень быстро адаптировался к правилам ММА, успешно защищаясь от нокаутов и демонстрируя сокрушительные удары коленями и локтями. Астур уверен в себе: „Я уважаю силу Захарии, но знаю, что исход этого матча определят мои навыки. Моя цель – 4-0!“
Румын Дамиан Захария (24), напротив, известен своими концовками – все его победы были одержаны благодаря нокауту до финального свистка. Легко сочетающий сверхбыстрые удары ногами и мощные удары руками Захария – опасный соперник. Кроме того, он всегда готов при необходимости изменить ход поединка с помощью борьбы, что делает его универсальным и непредсказуемым противником.
„Майкель Астур зарекомендовал себя как один из лучших борцов вольного стиля в Эстонии, но финишные способности Захарии впечатляют. Это может стать лучшим боем вечера“, сказал Отт Тыниссаар, исполнительный директор и главный организатор Evecon RAJU.
Перед главным поединком состоится еще один горячий поединок: латвиец Рикардс Озолс (3-3) встретится с грузином Никой Брегвадзе (2-3). Вряд ли вы услышите финальный свисток в этом матче.
Рикардсу Озолсу (25) еще не приходилось участвовать в поединках, исход которых решали бы судьи – все его победы и поражения происходили в виде нокаута или подчинения. После первых двух поражений латвийцу удалось одержать три победы подряд, прежде чем он был вынужден уступить сопернику в очередном очень жарком бою в декабре прошлого года. В предстоящем поединке 194-сантиметровый спортсмен также будет иметь значительное преимущество в росте – 9 см, что при правильном использовании позволит ему выгодно обмениваться ударами на дистанции.
Ника Брегвадзе (23) начал свою профессиональную карьеру с двух впечатляющих побед, но в последних матчах он столкнулся с более опытными бойцами. Хотя с 2022 года он не выступал на профессиональном уровне, Ника продолжает активно участвовать в любительских соревнованиях, оттачивая свое мастерство и поддерживая форму.
„Озолс неутомим и всегда стремится к финишу, а Брегвадзе – опытный и разносторонний спортсмен. Этот матч никого не оставит равнодушным“, сказал Отт Тыниссаар.
За матчами можно наблюдать на месте в тартуском спортивном комплексе A. Le Coq или в прямом эфире на сайте www.mmaraju.com
Организаторы уже подтвердили следующее мероприятие, которое пройдет 20 сентября в столичном ледовом холле Tondiraba. Первое мероприятие в истории лиги RAJU состоялось в феврале 2009 года в спортивном комплексе Тартуского университета.
Смешанные единоборства (Mixed Martial Arts – MMA) – это спортивная вольная борьба, сочетающая в себе наиболее зрелищные элементы нескольких видов единоборств. Цель участника – либо нокаутировать противника, либо заставить его сдаться, применив прием подчинения. Поединки ММА проводятся на специальной восьмиугольной арене-клетке, что обеспечивает безопасность участников и придает такой спортивной дуэли оттенок гладиаторской схватки.