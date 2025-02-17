Telia предупреждает: в мобильных играх распространяется SMS-услуга, за которую может прийти неприятный счет

По словам менеджера Telia Андреаса Мейстера, местные пользователи сталкиваются со случаями, когда их мобильные телефоны начинают массово отправлять SMS-сообщения за пределы Европейского союза, при этом пользователи даже не осознают этого.

„Мы обнаружили на основе информации, собранной от наших клиентов, что это были очень заманчивые „предложения“, для получения которых пользователю нужно отправить SMS на номер и с кодом, указанными в предложении. Таким образом, пользователь, не осознавая, активирует услугу массовых SMS-сообщений, в результате чего отправляются сотни сообщений в третьи страны, что приводит к значительным дополнительным расходам для клиента“, — рассказал Мейстер.

Одним из приложений, где распространяются заманчивые предложения, является приложение Roblox. То же самое касается и платформ социальных сетей.

Для предотвращения неприятных сюрпризов, Telia рекомендует заблокировать отправку SMS-сообщений внутри мобильных игр, особенно если устройство использует ребенок.

Кроме того, для предотвращения вышеупомянутых неожиданных ситуаций, можно воспользоваться услугой лимита баланса от Telia.

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