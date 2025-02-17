Таллинн готовится увеличить поддержку молодежного спорта и выделил первые 6,8 млн евро

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, цель города – привлечь больше детей к регулярной физической активности. „Мы стремимся сделать так, чтобы каждый ребенок в Таллинне имел возможность регулярно посещать хотя бы одну тренировку. Уже долгое время отмечается, что городская поддержка преимущественно направлена на спорт высоких достижений, в то время как большего внимания требует любительский спорт. Мы приступили к решению данной проблемы“, – объяснил Оя и добавил, что действующая в городе система поддержки детского и молодежного спорта была сформирована более 15 лет назад.

Помимо вышеупомянутых 6,85 миллиона евро, на поддержку спортивной деятельности в бюджете Таллинна на этот год предусмотрено еще 1,7 миллиона евро, которые будут распределены между клубами после того, как с 1 сентября вступит в силу новая система. „Это дополнительные средства на последние четыре месяца года. По сути это означает, что в 2026 году, когда новая система будет действовать весь год, городское подушевое финансирование вырастет более чем на 5 миллионов евро и составит в общей сложности 12 миллионов евро. Это более чем на 75% больше, чем годом ранее“, – уточнил Оя.

В результате обновления системы подушевого финансирования спорта использование средств станет более гибким. „Помимо того, что в будущем поддержка охватит значительно больше детей, город существенно увеличит объем финансирования и сделает его использование более гибким. А что самое главное – в будущем родители смогут менять спортивный клуб, получающий поддержку, даже в течение года, если ребенок решит сменить секцию“, — отметил Оя.

При разработке новой системы Таллинн провел масштабный опрос среди всех спортивных клубов, получающих поддержку, а также консультировался с руководством Эстонского олимпийского комитета.

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