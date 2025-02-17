Таллинн готовится увеличить поддержку молодежного спорта и выделил первые 6,8 млн евро
В этом году город Таллинн выделит на поддержку детского и молодежного спорта более 8,5 миллиона евро. В первую очередь назначено годовое базовое финансирование 179 спортивных организаций, в которых занимаются более 22 700 детей, общая сумма составила около 6,85 миллиона евро. При этом продолжается подготовка к обновлению системы поддержки спортивной деятельности, или системы подушевого финансирования: в результате изменений она будет распространятся на большее количество детей и станет проще и понятнее для организаций, получающих поддержку.
По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, цель города – привлечь больше детей к регулярной физической активности. „Мы стремимся сделать так, чтобы каждый ребенок в Таллинне имел возможность регулярно посещать хотя бы одну тренировку. Уже долгое время отмечается, что городская поддержка преимущественно направлена на спорт высоких достижений, в то время как большего внимания требует любительский спорт. Мы приступили к решению данной проблемы“, – объяснил Оя и добавил, что действующая в городе система поддержки детского и молодежного спорта была сформирована более 15 лет назад.
Помимо вышеупомянутых 6,85 миллиона евро, на поддержку спортивной деятельности в бюджете Таллинна на этот год предусмотрено еще 1,7 миллиона евро, которые будут распределены между клубами после того, как с 1 сентября вступит в силу новая система. „Это дополнительные средства на последние четыре месяца года. По сути это означает, что в 2026 году, когда новая система будет действовать весь год, городское подушевое финансирование вырастет более чем на 5 миллионов евро и составит в общей сложности 12 миллионов евро. Это более чем на 75% больше, чем годом ранее“, – уточнил Оя.
В результате обновления системы подушевого финансирования спорта использование средств станет более гибким. „Помимо того, что в будущем поддержка охватит значительно больше детей, город существенно увеличит объем финансирования и сделает его использование более гибким. А что самое главное – в будущем родители смогут менять спортивный клуб, получающий поддержку, даже в течение года, если ребенок решит сменить секцию“, — отметил Оя.
При разработке новой системы Таллинн провел масштабный опрос среди всех спортивных клубов, получающих поддержку, а также консультировался с руководством Эстонского олимпийского комитета.
Дополнительная информация
Согласно порядку, действующему последний год, поддержка назначается один раз в год на период с 1 января по 31 декабря. В этом году расчетная базовая сумма на одного ребенка в возрасте 7–10 лет составляет 184 евро, на ребенка 11–15 лет – 230 евро и на ребенка 16–19 лет – 299 евро.
Действующая модель поддержки спортивной деятельности предназначена для организации занятий спортом среди таллиннской молодежи в возрасте 7–19 лет, а также людей с недостатком здоровья и постоянной нетрудоспособностью. Спортивные клубы, общества и школы получают поддержку на основании различных критериев. Так, помимо числа занимающихся, учитываются, например, рейтинг клубов в союзе соответствующего вида спорта, количество и квалификация тренеров, возраст участников, а также список приоритетных для города видов спорта.