Как Lidl поссорился с Rimi. Планы немецкой сети в Риге скованы многолетней судебной тяжбой

Здание в Риге, по адресу ул. Дзирциема, 42, весной 2020 года более чем за 8 миллионов евро приобрела компания розничной торговли Lidl Latvija, чтобы открыть там магазин. Но этого до сих пор не произошло. Латвийский Delfi Bizness выяснял, что мешает компании реализовать свои планы на протяжении уже пяти лет.