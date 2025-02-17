новости недвижимости
17.02.2025, 11:23

Инвестор Estateguru: вера в недвижимость меня не подводила

 
Айвар Кяо
Айвар Кяо
ФОТО: Estateguru

Инвестиционный портфель Айвара Кяо, инвестора Estateguru с восьмилетним стажем пользователя, растёт медленно, но верно – какими-то конкретными рекомендациями он ни с кем не будет делиться, но ни своего опыта, ни принципов не скрывает.

Айвар Кяо сделал свою первую инвестицию на платформе Estateguru ещё в 2017 году, и с тех пор вложил немалые суммы в десятки различных проектов. „Я склонен быть весьма избирательным, и сам провожу предварительную работу, изучая каждый проект, прежде чем принимать инвестиционное решение. В интернете достаточно много общедоступной информации, с помощью которой можно оценить надёжность каждого проекта и тех, кто им занимается“, — сказал Кяо, который предпочитает вкладывать деньги в эстонские проекты в силу их более понятного контекста. „Даже если Вы вкладываете в это своё время и энергию, всё равно любая инвестиция всегда связана с рисками. Давайте будем честны, найти доход в размере около 10 процентов с достаточной гарантией совсем непросто. Недвижимость в качестве залога является для меня очень важным аргументом в этом вопросе“, — пояснил инвестор Estateguru, у которого и сегодня есть пять активных кредитных проектов на платформе.

Volta Villa

Помимо кредитов, предоставленных через Estateguru, у Айвара Кяо теперь есть ещё и портфель акций примерно такого же объёма. „Я решительно исключил из своего портфеля необеспеченные бумаги типа облигаций, хотя при взгляде на обещаемую доходность искушение иногда всё же возникает. На самом деле, я был близок к тому, чтобы вложить деньги в Planet, но когда понял, что это необеспеченные облигации… Я ведь не знаю ни южноафриканского, ни мексиканского рынка“, — сказал Кяо, который считает, что, когда речь идёт об инвестировании, важно самому всё продумать, и только потом реализовывать план. „Сейчас я вижу, что S&P500 хорошо вырос за год, и на криптовалюте можно было бы получить приличную прибыль. Задним числом всегда можно назвать много умных решений, я научился не сожалеть об упущенных возможностях“, — подытожил Кяо.

Сегодня в портфеле Кяо есть разные инструменты, но значительную часть портфеля он уже почти восемь лет размещает на платформе Estateguru. „Хороший, достаточно гибкий сервис, которым удобно пользоваться, и управляющий всегда готов помочь“, – перечислил Кяо достоинства этой инвестиционной среды.

Estateguru — ведущая общеевропейская инвестиционная среда, предоставляющая кредиты под залог недвижимости предприятиям малого и среднего бизнеса, а также предлагающая тщательно отобранные инвестиционные возможности для международного сообщества инвесторов. Мы занимаемся развитием безграничной цифровой экосистемы для финансирования и инвестиций в проекты недвижимости как в Европе, так и за её пределами. Объединяя разных поставщиков услуг, предпринимателей и инвесторов в единой операционной среде, мы предлагаем уникальное решение, которого не могут предложить другие финансовые учреждения — простой трансграничный цифровой сервис для заёмщиков и инвесторов. В команде Estateguru в Таллинне, Риге и Вильнюсе работают около 40 профессионалов.

RusDelfi
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