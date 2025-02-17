Инвестор Estateguru: вера в недвижимость меня не подводила

Айвар Кяо сделал свою первую инвестицию на платформе Estateguru ещё в 2017 году, и с тех пор вложил немалые суммы в десятки различных проектов. „Я склонен быть весьма избирательным, и сам провожу предварительную работу, изучая каждый проект, прежде чем принимать инвестиционное решение. В интернете достаточно много общедоступной информации, с помощью которой можно оценить надёжность каждого проекта и тех, кто им занимается“, — сказал Кяо, который предпочитает вкладывать деньги в эстонские проекты в силу их более понятного контекста. „Даже если Вы вкладываете в это своё время и энергию, всё равно любая инвестиция всегда связана с рисками. Давайте будем честны, найти доход в размере около 10 процентов с достаточной гарантией совсем непросто. Недвижимость в качестве залога является для меня очень важным аргументом в этом вопросе“, — пояснил инвестор Estateguru, у которого и сегодня есть пять активных кредитных проектов на платформе.

Помимо кредитов, предоставленных через Estateguru, у Айвара Кяо теперь есть ещё и портфель акций примерно такого же объёма. „Я решительно исключил из своего портфеля необеспеченные бумаги типа облигаций, хотя при взгляде на обещаемую доходность искушение иногда всё же возникает. На самом деле, я был близок к тому, чтобы вложить деньги в Planet, но когда понял, что это необеспеченные облигации… Я ведь не знаю ни южноафриканского, ни мексиканского рынка“, — сказал Кяо, который считает, что, когда речь идёт об инвестировании, важно самому всё продумать, и только потом реализовывать план. „Сейчас я вижу, что S&P500 хорошо вырос за год, и на криптовалюте можно было бы получить приличную прибыль. Задним числом всегда можно назвать много умных решений, я научился не сожалеть об упущенных возможностях“, — подытожил Кяо.