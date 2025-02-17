ФОТО | Квартиры в таллиннском city с роскошным видом из окон – Stellar
В самом центре Таллинна летом 2027 году появится новое 16-этажное высотное здание Stellar с роскошными, современными и, в тоже время, экологичными квартирами.
Квартиры в Stellar будут разные по количеству комнат и площади – от однокомнатных до пятикомнатных, от 30 до 160 квадратных метров – и все они будут просторными и светлыми. „Да, Stellar – это исключительно жилой дом, в нём не будет ни одного офисного помещения. Это возможность жить в чистом City-стиле – высокие потолки, большие от пола до потолка окна, террасы и балконы“, – сказал менеджер по продажам Novira Capital Таави Рейметс и заверил, что, согласно тематической планировке высотных зданий, утвержденным городом Таллинном, в будущем ни одно другое высотное здание не сможет закрыть от жильцов верхних этажей Stellar вид на море. „Одновременно с началом строительства началась и продажа квартир. Довольно много квартир на верхних этажах были забронированы в числе первых“, – посчитал необходимым предупредить потенциальных покупателей Рейметс, чтобы они не обдумывали решение слишком долго.
„Трудно представить себе для нового многоквартирного дома место, которое было бы ещё ближе к центру Таллинна“, – сказал Рейметс и добавил, что Stellar, который будет построен в районе Компасс, привнесёт в него новое городское качество, элегантную и достойную архитектуру, которые хорошо впишутся в уже существующую среду. „Все преимущества жизни в центре города будут доступны жильцам Stellar, поскольку всё рядом, всё под рукой, с другой стороны, здание находится в тихом переулке, то есть, сравнительно в стороне от обычного городского шума“, – продолжил Рейметс. Действительно, на расстоянии пешеходной прогулки есть несколько школ и детских садов, парков и спортивных сооружений, а также множество различных магазинов, ресторанов и кафе.
Качество жизни в Stellar, без сомнения, повысит замечательная дворовая территория с пышной зеленью, предлагающая разносторонние возможности для отдыха. „Двор с зонами отдыха и детской площадкой будет устроен таким образом, чтобы в нём были хорошие условия для времяпровождения на свежем воздухе как для детей, так и для взрослых“, – сказал Рейметс, подчеркнув достоинства хорошо продуманного комплексного подхода. Архитектурное решение Stellar было разработано архитекторами Pluss Индреком Суйгусааром и Танно Таммессоном в сотрудничестве с архитекторами Meelis Press Architects.
При проектировании здания основной упор был сделан на экологичные и современные решения, которые соответствуют классу энергопотребления А и требованиям сертификата LEED Gold. Экологичные строительные материалы и инновационные системы умного дома помогут создать приятный микроклимат в помещении, но при этом держать расходы под контролем. „Квартиры в Stellar будут энергоэффективными и комфортными, возвращая людей в центр города, дом будет снижать экологический след за счёт меньшего землепользования и более эффективной организации транспорта“, – добавил Рейметс.