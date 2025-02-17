ФОТО | Квартиры в таллиннском city с роскошным видом из окон – Stellar

Квартиры в Stellar будут разные по количеству комнат и площади – от однокомнатных до пятикомнатных, от 30 до 160 квадратных метров – и все они будут просторными и светлыми. „Да, Stellar – это исключительно жилой дом, в нём не будет ни одного офисного помещения. Это возможность жить в чистом City-стиле – высокие потолки, большие от пола до потолка окна, террасы и балконы“, – сказал менеджер по продажам Novira Capital Таави Рейметс и заверил, что, согласно тематической планировке высотных зданий, утвержденным городом Таллинном, в будущем ни одно другое высотное здание не сможет закрыть от жильцов верхних этажей Stellar вид на море. „Одновременно с началом строительства началась и продажа квартир. Довольно много квартир на верхних этажах были забронированы в числе первых“, – посчитал необходимым предупредить потенциальных покупателей Рейметс, чтобы они не обдумывали решение слишком долго.

„Трудно представить себе для нового многоквартирного дома место, которое было бы ещё ближе к центру Таллинна“, – сказал Рейметс и добавил, что Stellar, который будет построен в районе Компасс, привнесёт в него новое городское качество, элегантную и достойную архитектуру, которые хорошо впишутся в уже существующую среду. „Все преимущества жизни в центре города будут доступны жильцам Stellar, поскольку всё рядом, всё под рукой, с другой стороны, здание находится в тихом переулке, то есть, сравнительно в стороне от обычного городского шума“, – продолжил Рейметс. Действительно, на расстоянии пешеходной прогулки есть несколько школ и детских садов, парков и спортивных сооружений, а также множество различных магазинов, ресторанов и кафе.