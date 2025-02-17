Мюнхенская конференция по безопасности считается самым важным и представительным форумом в мире, посвященным вопросам безопасности. Однако ее история со временем несколько отошла в тень. Ее основатель, бывший участник Cопротивления и издатель Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин, надеялся, что конференция поможет предотвратить новые войны и конфликты, собирая ведущих экспертов и политиков.

Организацией мероприятия занимается частная структура, и за ним не стоит ни одно государство или правительство.

Мюнхенская конференция этого года привлекла внимание еще до начала по двум причинам. Во-первых, это была первая встреча европейских политиков с высокопоставленными представителями новой администрации Трампа в США. Во-вторых, ранее звучала информация о том, что назначенный Трампом специальный представитель по Украине Кит Келлог представит там планы США по урегулированию украинского кризиса.

Однако реальность оказалась иной, хотя и вполне ожидаемой. Во-первых, мероприятие сопровождалось трениями между американцами и европейцами. Но с этим ничего не поделаешь – было очевидно, что нынешние лидеры Европы и США занимают диаметрально противоположные позиции по многим вопросам. Во-вторых, выяснилось, что у администрации Трампа нет ни единого, ни четкого мирного плана. Прежде всего, это инициатива, направленная на прекращение или замораживание конфликта, за которой скрывается немало пустой шумихи. Конфликт между Европой и США сам по себе является очень негативным явлением, особенно если он возникает лишь ради дешевых политических дивидендов или из-за идеологических разногласий между политиками.