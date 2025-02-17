ОТ РЕДАКЦИИ | А что если Мюнхенская конференция не поможет предотвратить большую войну?
Мировые СМИ склонны преувеличивать роль Дональда Трампа.
Мюнхенская конференция по безопасности считается самым важным и представительным форумом в мире, посвященным вопросам безопасности. Однако ее история со временем несколько отошла в тень. Ее основатель, бывший участник Cопротивления и издатель Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин, надеялся, что конференция поможет предотвратить новые войны и конфликты, собирая ведущих экспертов и политиков.
Организацией мероприятия занимается частная структура, и за ним не стоит ни одно государство или правительство.
Мюнхенская конференция этого года привлекла внимание еще до начала по двум причинам. Во-первых, это была первая встреча европейских политиков с высокопоставленными представителями новой администрации Трампа в США. Во-вторых, ранее звучала информация о том, что назначенный Трампом специальный представитель по Украине Кит Келлог представит там планы США по урегулированию украинского кризиса.
Однако реальность оказалась иной, хотя и вполне ожидаемой. Во-первых, мероприятие сопровождалось трениями между американцами и европейцами. Но с этим ничего не поделаешь – было очевидно, что нынешние лидеры Европы и США занимают диаметрально противоположные позиции по многим вопросам. Во-вторых, выяснилось, что у администрации Трампа нет ни единого, ни четкого мирного плана. Прежде всего, это инициатива, направленная на прекращение или замораживание конфликта, за которой скрывается немало пустой шумихи. Конфликт между Европой и США сам по себе является очень негативным явлением, особенно если он возникает лишь ради дешевых политических дивидендов или из-за идеологических разногласий между политиками.
Соединенные Штаты играли ключевую роль в обеспечении безопасности Европы и всего мира после Второй мировой войны. В отличие от европейских стран, которые после 1991 года поспешили фактически ликвидировать свои вооруженные силы, полагая, что после окончания холодной войны больше не будет военных угроз, США остаются самой мощной военной державой в мире. Хотя и там за последние десятилетия значительно урезали армию и ее финансирование.
Однако приоритетом европейских политиков должно быть не только поддержание интереса администрации Трампа к делам Европы, но и обеспечение того, чтобы даже его преемники оставались вовлеченными в европейские вопросы. Ради этого иногда придется идти на компромиссы, и в ряде случаев проявлять хитрость.
Сегодняшняя Россия уже не является той военной силой, которой она была в 2022, 2023 или даже 2024 году.
Мюнхенская конференция не приблизила окончание войны в Украине и не прояснила, каким будет ее дальнейшее развитие. В мировых СМИ роль Трампа сильно преувеличивается. Теоретически Украина может отказаться от предложенного им соглашения с Кремлем и продолжить войну против России при поддержке Европы. Сегодняшняя Россия уже не является той военной силой, которой она была в 2022, 2023 или даже 2024 году. И Киев вполне может отвергнуть посреднические усилия США. В таком случае главным проигравшим оказался бы именно Дональд Трамп, что вряд ли его устроит. Таким образом, как бы ни сложилась ситуация, Вашингтону неизбежно придется учитывать позицию Европы и Украины.
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