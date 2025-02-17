В Эстонии люди при смене места работы хотят получать 2300 евро чистыми

По данным опроса, проведенного Агентством информации о зарплатах (Palgainfo Agentuur) и порталом вакансий CV-keskus, индекс давления на зарплату также снова вырос до 30 процентов. Если на протяжении полутора лет (с осени 2022 года по весну прошлого года) ожидания работников по нетто-зарплате при смене работы оставались на уровне 2000 евро, то по итогам прошлого года желаемая нетто-зарплата росла почти в два раза быстрее реально получаемой: чистая зарплата участников опроса выросла за год на 8 процентов, тогда как ожидания по зарплате при смене работы подскочили на 15 процентов.

Теперь при смене работы работники хотят получать 2300 евро, что повышает индекс давления на заработную плату до 30 процентов. По сравнению с реальной заработной платой это означает, что при переходе на другую работу люди хотят получать на 680 евро больше.

В последний раз разница между реальной и желаемой заработной платой была столь большой осенью 2022 года, когда разрыв между реальной и ожидаемой заработной платой был похожим (678 евро), но тогда давление на заработную плату достигло 34 процентов.

„Резкий рост ожиданий в отношении чистой заработной платы при смене места работы в первую очередь связан с ростом уверенности и ожиданий на рынке труда среди руководителей и специалистов“, — пояснила директор по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер, добавив, что ожидания в отношении заработной платы у представителей службы поддержки клиентов, квалифицированных рабочих, водителей и неквалифицированных рабочих за год не изменились.

До желаемой зарплаты больше всего не дотягивают сотрудники банковской сферы, здравоохранения и государственных учреждений.