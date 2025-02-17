В Эстонии люди при смене места работы хотят получать 2300 евро чистыми(10)
Результаты опроса 7000 работников показали, что их ожидания относительно заработной платы при смене работы выросли до 2300 евро, увеличившись за год на целых 15 процентов, что в два раза больше роста нетто-зарплаты.
По данным опроса, проведенного Агентством информации о зарплатах (Palgainfo Agentuur) и порталом вакансий CV-keskus, индекс давления на зарплату также снова вырос до 30 процентов. Если на протяжении полутора лет (с осени 2022 года по весну прошлого года) ожидания работников по нетто-зарплате при смене работы оставались на уровне 2000 евро, то по итогам прошлого года желаемая нетто-зарплата росла почти в два раза быстрее реально получаемой: чистая зарплата участников опроса выросла за год на 8 процентов, тогда как ожидания по зарплате при смене работы подскочили на 15 процентов.
Теперь при смене работы работники хотят получать 2300 евро, что повышает индекс давления на заработную плату до 30 процентов. По сравнению с реальной заработной платой это означает, что при переходе на другую работу люди хотят получать на 680 евро больше.
В последний раз разница между реальной и желаемой заработной платой была столь большой осенью 2022 года, когда разрыв между реальной и ожидаемой заработной платой был похожим (678 евро), но тогда давление на заработную плату достигло 34 процентов.
„Резкий рост ожиданий в отношении чистой заработной платы при смене места работы в первую очередь связан с ростом уверенности и ожиданий на рынке труда среди руководителей и специалистов“, — пояснила директор по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер, добавив, что ожидания в отношении заработной платы у представителей службы поддержки клиентов, квалифицированных рабочих, водителей и неквалифицированных рабочих за год не изменились.
До желаемой зарплаты больше всего не дотягивают сотрудники банковской сферы, здравоохранения и государственных учреждений.
Существуют большие различия как в ожиданиях по заработной плате, так и в давлении на зарплату в зависимости от профессии. „В то время как давление на заработную плату среди руководителей проектов и ведущих специалистов выросло на 3 процентных пункта и 4 процентных пункта соответственно, давление на заработную плату значительно снизилось среди руководителей первого уровня (-8 процентных пунктов), водителей (-6 процентных пунктов), представителей службы поддержки клиентов (-5 процентных пунктов), офисных служащих (-5 процентных пунктов) и неквалифицированных рабочих (-5 процентных пунктов)“, — подчеркнула руководитель Palgainfo Agentuur Кадри Сеэдер.
Если говорить о профессиональных направлениях, то банковские служащие хотят при смене работы получать на 808 евро больше, работники здравоохранения на 800 евро, а сотрудники государственных учреждений на 803 евро больше. Далее следуют педагоги, где ожидаемая заработная плата на 700 евро выше реальной.
Медиана размера чистой заработной платы для банковских служащих составляет 3000 евро, а в здравоохранении и государственном секторе — 2500 евро. Самые высокие ожидания по нетто-зарплате наблюдаются в ИТ-секторе, где медиана ожидаемой заработной платы достигает 3150 евро, однако из-за высокой реальной заработной платы (2551 евро) давление на зарплату значительно ниже среднего: 19 процентов.
Наименьшая разница между ожиданиями и реальной заработной платой наблюдается в промышленности, где она достигает 446 евро, что означает давление на заработную плату в 22 процента. Работники промышленности и производства хотят зарабатывать чистыми 2000 евро в месяц (медиана).