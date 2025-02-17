ФОТО | Летняя квартира в Пярну? apArts готов к заселению, ключи сразу в руки!
Вы можете начать наслаждаться жизнью в летней квартире расположенного в непосредственной близости от пярнуского пляжа комплекса apArts уже в этом сезоне, поскольку все квартиры уже готовы к заселению, а некоторые из них даже полностью меблированы. Посмотрите фотографии ещё оставшихся свободными квартир, выберите понравившуюся, и будьте готовы к приходу лета.
Авторов проекта apArts вдохновляла красота прибрежной природы Пярну и атмосфера летней столицы. „Нашей целью было создать жилую среду, где всё продумано до мельчайших деталей – качественная внутренняя отделка, система охлаждения, готовая создавать комфорт в знойные летние дни, а также несколько умных решений, которые сделают отдых, в том числе краткосрочную аренду, максимально простой и комфортной“, – сказал Таави Рейметс, менеджер по продажам Novira Capital, добавив, что ощущение простора и уюта квартирам добавляют высокие потолки, большие окна и натуральный дубовый паркет.
Три квартиры с окнами от пола до потолка и большими балконами с раздвижными дверями полностью меблированы и уже готовы к заселению. „Обстановка в квартирах функциональная, и, в то же время, элегантная – создана для тех, кто ценит комфорт комплексного решения. Квартиры полностью отделаны и обустроены, перед началом летнего отдыха в Пярну ничего больше делать не придётся“, — пояснил Рейметс и добавил, что для тех, кто хочет сделать интерьер по своему вкусу, доступны четыре квартиры без мебели. „Если начать действовать сейчас, некоторые из них к этому лету уже могут быть полностью готовы“, — убеждён Рейметс.
Поскольку комплекс apArts расположен в самом сердце Пярну, жильцам обеспечен простой доступ ко всем удобствам летней столицы, и, в тоже время, благодаря высоким зелёным насаждениям, окружающим здание, гарантируется определённая приватность. „Локация в самом центре города означает, что всё необходимое будет у вас под рукой. Рядом расположены популярные спа-центры, рестораны, пляжи, яхт-клуб – идеальные условия для летнего отдыха“, – сказал Рейметс и отметил, что в окрестностях также есть отличные возможности для занятий спортом. Теннисные корты находятся практически через дорогу, а променад и велосипедные дорожки – в нескольких минутах ходьбы.
apArts представляет собой частично реконструированное шестиэтажное здание с новой двухэтажной пристройкой. Всего в домах 55 квартир с балконом и 4 коммерческих помещения площадью 21–95 квадратных метра. Новый облик дому придал известный архитектор Калле Веллевоог, а высококачественный дизайн интерьера, по который можно сказать, что он вне времени, создала архитектор по интерьеру Тийу Труус. Квартиры оборудованы умными замками, которые обеспечивают удобный доступ без ключа и упрощают краткосрочную аренду. Кроме того, в здании есть прачечная, кладовые, помещения для велосипедов и парковочные места как во дворе, так и в подземном гараже под зданием.