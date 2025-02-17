Школьные медсестры: из-за отказов от вакцинации треть детей осталась без прививок

Одна из множества задач школьных медсестер — заниматься организацией вакцинации и проведением вакцинации среди учеников. По словам руководителя Tallinna Koolitervishoid SA, объединяющей школьных медсестер Таллинна, Килли Рейнсалу, процент охвата вакцинацией оказался ниже запланированного из-за отказов, и это касается всех вакцин. „Мы находимся в критической ситуации, когда необходимо мотивировать родителей принимать решения о вакцинации. В 2024 году нашими медсестрами было запланировано провести вакцинацию от свинки-кори-краснухи для 5749 учеников. Вакцинировались 3593 ученика, что означает, что 2156 детей не защищены от этой опасной болезни“, — пояснила Рейнсалу, говоря о показателях вакцинации среди учеников Таллиннских школ.

Аналогично снизился уровень вакцинации от дифтерии-столбняка-коклюша. Из запланированных 5677 доз было сделано только 4417, что означает, что 1260 подростков остались без необходимой иммунной защиты. Эта вакцина направлена на подростков 15–17 лет и обеспечивает их защитой на следующие десять лет.

Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая с 2023 года бесплатна как для мальчиков, так и для девочек, также показывает низкий уровень охвата. В прошлом году планировалась вакцинация более 15 000 учеников, но охват составил лишь 60% среди девочек и 50% среди мальчиков. „Как и для ограничения распространения других инфекционных заболеваний, для ВПЧ необходима коллективная иммунность. Если достаточная часть населения вакцинирована, болезни не распространяются так быстро, и защищены те, кто по состоянию здоровья не может получить вакцину“, — подчеркнула Рейнсалу. ВПЧ широко распространен и может вызывать опасные формы рака, которые можно предотвратить с помощью вакцинации до 70%.

Более 200 случаев коклюша