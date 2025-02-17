Школьные медсестры: из-за отказов от вакцинации треть детей осталась без прививок
Школьные медсестры Tallinna Koolitervishoiu SA выражают обеспокоенность тем, что уровень вакцинации среди детей и подростков опустился до критической отметки. Если в 2019 году из-за отказа от вакцинации около 10% детей не были вакцинированы, то в 2024 году от вакцинации против свинки-кори-краснухи отказались уже более трети учеников.
Одна из множества задач школьных медсестер — заниматься организацией вакцинации и проведением вакцинации среди учеников. По словам руководителя Tallinna Koolitervishoid SA, объединяющей школьных медсестер Таллинна, Килли Рейнсалу, процент охвата вакцинацией оказался ниже запланированного из-за отказов, и это касается всех вакцин. „Мы находимся в критической ситуации, когда необходимо мотивировать родителей принимать решения о вакцинации. В 2024 году нашими медсестрами было запланировано провести вакцинацию от свинки-кори-краснухи для 5749 учеников. Вакцинировались 3593 ученика, что означает, что 2156 детей не защищены от этой опасной болезни“, — пояснила Рейнсалу, говоря о показателях вакцинации среди учеников Таллиннских школ.
Аналогично снизился уровень вакцинации от дифтерии-столбняка-коклюша. Из запланированных 5677 доз было сделано только 4417, что означает, что 1260 подростков остались без необходимой иммунной защиты. Эта вакцина направлена на подростков 15–17 лет и обеспечивает их защитой на следующие десять лет.
Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая с 2023 года бесплатна как для мальчиков, так и для девочек, также показывает низкий уровень охвата. В прошлом году планировалась вакцинация более 15 000 учеников, но охват составил лишь 60% среди девочек и 50% среди мальчиков. „Как и для ограничения распространения других инфекционных заболеваний, для ВПЧ необходима коллективная иммунность. Если достаточная часть населения вакцинирована, болезни не распространяются так быстро, и защищены те, кто по состоянию здоровья не может получить вакцину“, — подчеркнула Рейнсалу. ВПЧ широко распространен и может вызывать опасные формы рака, которые можно предотвратить с помощью вакцинации до 70%.
Более 200 случаев коклюша
По данным Департамента здоровья, в период с 01.01.2024 по 15.01.2025 в Эстонии зарегистрировано 258 случаев коклюша, что в 8,6 раза больше, чем за тот же период годом ранее, когда было подтверждено 30 случаев. „Когда количество невакцинированных детей растет, увеличивается и риск того, что вспышки заболевания станут более масштабными“, — подчеркнула Рейнсалу, отметив опасность ситуации.
По словам школьных медсестер, низкий уровень вакцинации обусловлен не только отказами, но и пассивностью родителей. Многие родители не отказываются от вакцинации напрямую, но также не уделяют времени организации прививки, не реагируя на просьбы о согласии. „Важно, чтобы родители понимали — вакцинация — это не только личный выбор, но и фактор, влияющий на всю школьную среду. Если слишком большое количество детей остается невакцинированным, это может привести к вспышкам заболеваний“, — отметила Рейнсалу, добавив, что никогда не поздно начать или продолжить вакцинацию.
Школьные медсестры призывают родителей серьезно относиться к необходимости вакцинации детей, поскольку наилучший научно обоснованный способ профилактики инфекционных заболеваний — это иммунизация.
Фонд Tallinna Koolitervishoid — крупнейшая в Эстонии организация, объединяющая школьных медсестер, в состав которой входит более 100 медицинских работников, заботящихся о 57 000 детей в почти 90 школах. В сотрудничестве с родителями, школьным персоналом и другими специалистами школьные медсестры помогают в улучшении здоровья и поддержке благополучия учеников.