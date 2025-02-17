„Это помогло бы смягчить последствия налогового ада“. Центристы в пятый раз предлагают снизить НСО на продукты питания

“За два года фракция центристов в Рийгикогу четыре раза предлагала снизить налог с оборота на продукты питания, однако соответствующие законопроекты не нашли поддержки у социал-демократов, - сказал председатель фракции Центристской партии в Рийгикогу Лаури Лаатс. - Мы рады, что социал-демократы наконец-то осознали, что продукты значительно подорожали, став предметом роскоши для многих семей. Уверен, что совместными усилиями мы сможем заручиться широкой поддержкой в Рийгикогу и в ближайшем будущем реализовать это изменение“.

Лаатс выразил надежду, что на этот раз социал-демократы настроены серьезно и наконец-то будут действовать в соответствии со своими заявлениями. „Мы не раз видели, как социал-демократы говорят одно, а голосуют в парламенте иначе. Они не поддержали введение налога на банковскую прибыль, сохранение бесплатного общественного транспорта в уездах, а также софинансирование Таллиннской больницы из госбюджета“, - напомнил он.

По словам Лаатса, Эстония - одна из немногих стран Европы, где не действует пониженная ставка налога с оборота на продукты питания. „Ставка НСО на продукты в Испании снижена в Италии, Польше и Финляндии, - отметил Лаатс. - Цены на продукты питания за последние годы выросли почти 40%, сильнее всего это ударило по семьям с низким и средним доходом. Правительство Парти реформ, социал-демократов и Eesti 200 сосредоточено на повышении налогов, тогда как снижение цен на продукты питания помогло бы смягчить последствия налогового ада“.

Центристская партия предлагает снизить до 9% ставку налога с оборота на продукты питания, напитки (за исключением алкоголя и табачных изделий), а также на приправы, консерванты, красители и другие добавки.

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