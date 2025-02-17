ГРАФИКИ | Потребление каннабиса в Таллинне резко выросло. В столичных сточных водах впервые обнаружен крайне опасный наркотик — мефедрон

Если для большей наглядности перевести количество каннабиса в дозы, то в Таллинне в среднем употреблялось 48 480 доз каннабиса в день, а в районе Раквере — 1317 доз. Ежедневное употребление каннабиса распространено в обоих исследуемых регионах. В Таллинне среднее количество остатков каннабиса в сточных водах на 1000 жителей составило 12 610 мг, а в Раквере — 8 737 мг.

По словам научного сотрудника TAI Катри Абель-Олло, возглавляющей сферу наркотических веществ, употребление продуктов каннабиса растет по всей Европе. По оценкам, доля потребителей каннабиса составляет около 8% населения Европы, причем 1,3% (3,7 миллиона) употребляют его ежедневно. „В контексте продолжающихся дебатов о легализации каннабиса в Европе и изменений в законодательстве некоторых стран нет причин удивляться растущему интересу к каннабису, но мы не должны забывать о потенциальных рисках для здоровья, связанных с употреблением каннабиса. Например, как у несовершеннолетних, так и у молодых людей употребление каннабиса связано с нарушениями развития мозга, повышенным риском возникновения зависимости, а также трудностями в учебе“, — сказала Абель-Олло.

Что касается употребления кокаина, то этот показатель по сравнению с предыдущими годами снизился. В Таллинне среднее количество остатков кокаина в сточных водах на 1000 жителей осенью составило 557 мг, в Раквере — 407 мг. Самый высокий уровень употребления кокаина как в Таллинне, так и в регионе Раквере был зафиксирован в ночь с воскресенья на понедельник. „Кокаин — вещество, легко вызывающее зависимость, и его постоянное употребление означает необходимость во все больших дозах для достижения желаемого эффекта. Кокаиновая зависимость рано или поздно приводит к ряду проблем с физиологическим и психическим здоровьем, что создает сильное давление как на эстонскую, так и на европейскую систему здравоохранения“, — отметила Катри Абель-Олло.