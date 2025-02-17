ГРАФИКИ | Потребление каннабиса в Таллинне резко выросло. В столичных сточных водах впервые обнаружен крайне опасный наркотик — мефедрон
Исследование сточных вод, проведенное прошлой осенью в Таллинне и районе Раквере под руководством Института развития здоровья Эстонии (TAI), показало, что в столице растет употребление каннабиса. В Раквере этот показатель ниже. Употребление кокаина сократилось.
Если для большей наглядности перевести количество каннабиса в дозы, то в Таллинне в среднем употреблялось 48 480 доз каннабиса в день, а в районе Раквере — 1317 доз. Ежедневное употребление каннабиса распространено в обоих исследуемых регионах. В Таллинне среднее количество остатков каннабиса в сточных водах на 1000 жителей составило 12 610 мг, а в Раквере — 8 737 мг.
По словам научного сотрудника TAI Катри Абель-Олло, возглавляющей сферу наркотических веществ, употребление продуктов каннабиса растет по всей Европе. По оценкам, доля потребителей каннабиса составляет около 8% населения Европы, причем 1,3% (3,7 миллиона) употребляют его ежедневно. „В контексте продолжающихся дебатов о легализации каннабиса в Европе и изменений в законодательстве некоторых стран нет причин удивляться растущему интересу к каннабису, но мы не должны забывать о потенциальных рисках для здоровья, связанных с употреблением каннабиса. Например, как у несовершеннолетних, так и у молодых людей употребление каннабиса связано с нарушениями развития мозга, повышенным риском возникновения зависимости, а также трудностями в учебе“, — сказала Абель-Олло.
Что касается употребления кокаина, то этот показатель по сравнению с предыдущими годами снизился. В Таллинне среднее количество остатков кокаина в сточных водах на 1000 жителей осенью составило 557 мг, в Раквере — 407 мг. Самый высокий уровень употребления кокаина как в Таллинне, так и в регионе Раквере был зафиксирован в ночь с воскресенья на понедельник. „Кокаин — вещество, легко вызывающее зависимость, и его постоянное употребление означает необходимость во все больших дозах для достижения желаемого эффекта. Кокаиновая зависимость рано или поздно приводит к ряду проблем с физиологическим и психическим здоровьем, что создает сильное давление как на эстонскую, так и на европейскую систему здравоохранения“, — отметила Катри Абель-Олло.
Концентрация амфетамина в сточных водах Таллинна остается стабильной с 2019 года. Остаточное содержание амфетамина в сточных водах региона Раквере было аналогично показателю по Таллинну. Амфетамин — наркотик, который в Эстонии используют как люди, употребляющие наркотики инъекционно, так и те, кто употребляет их другими способами.
Исследование сточных вод подтвердило, что метамфетамин по-прежнему остается относительно редким наркотическим веществом на эстонском рынке наркотиков. Концентрация МДМА (экстази) в сточных водах обоих городов также была относительно низкой.
Из новых психоактивных веществ в ходе проведенного в 2024 году исследования в сточных водах обоих городов был обнаружен α-PVP (альфа-пирролидиновалерофенон). В сточных водах Таллинна было обнаружено еще одно новое вещество — мефедрон, а также на ежедневной основе обнаружен кетамин. Последний используется в медицине, ветеринарии, но и как запрещенное вещество. Наибольшее потребление наблюдается в выходные и в начале недели, что может указывать на использование в развлекательных целях.