Британский премьер готов отправить войска в Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые заявил, что готов отправить британские войска в Украину в рамках миротворческой миссии, передает DW. С такими словами политик выступил в статье для газеты The Daily Telegraph, опубликованной в воскресенье, 16 февраля.

Лондон готов помочь в работе над гарантиями безопасности Украины

„Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских военных, на что Великобритания уже выделила 3 ​​млрд фунтов в год как минимум до 2030 года. Но это также означает готовность и желание внести вклад в гарантии безопасности для Украины, разместив там наши собственные войска, если необходимо. Я не говорю это легкомысленно. Я очень глубоко чувствую ответственность за то, что британские военнослужащие могут оказаться в опасности. Но любая роль в обеспечении безопасности Украины помогает гарантировать и безопасность нашего континента, и безопасность этой страны“, - написал Стармер.

По его словам, „это не только вопрос будущего Украины, это экзистенциальный вопрос для Европы в целом“. „Обеспечение прочного мира в Украине , который защитит ее суверенитет в долгосрочной перспективе, имеет решающее значение, если мы хотим удержать Путина от дальнейшей агрессии в будущем“, - добавил британский премьер.

Стармер: Только Вашингтон может сдержать Путина

Одновременно он признал, что „только США могут удержать Путина от повторного нападения“, и анонсировал встречу с Дональдом Трампом в ближайшие дни. Он добавил, что поднимет этот вопрос и на экстренном саммите по Украине в Париже 17 февраля: „Я направляюсь в Париж с очень четким посланием для наших европейских друзей. Мы должны показать, что действительно серьезно относимся к собственной обороне и несем свое бремя. Мы говорили об этом слишком долго - и президент Трамп прав, требуя, чтобы мы начали действовать“.