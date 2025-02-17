Энели Ефимова установила личный рекорд на соревнованиях Крегора Цирка
На выходных в Тарту прошли двухдневные международные соревнования по плаванию Zirk Swim Cup, которые завершились захватывающим финалом в воскресенье вечером. Победителями турнира среди мужчин и женщин стали пловцы из Словакии: Рихард Надь и Тамара Потоцкая.
На международных соревнованиях Zirk Swim Cup, прошедших в Тарту, лучшие пловцы были определены по итогам трех дисциплин, где победу одержали гости из другой страны. Среди мужчин наибольших успехов добился словак Рихард Надь, который победил в четырех дисциплинах, а его ближайшими преследователями стали Сийм Кескюла и Марк Ильчишин, установивший национальный рекорд Эстонии на дистанции 1500 м вольным стилем.
Среди женщин на пьедестал поднялись Маари Рандвяли, которая одержала три победы, и 13-летняя Эмили-Пярли Яэратс, едва не побившая рекорд Эстонии на дистанции 100 м вольным стилем для своей возрастной категории, уступив всего 28 сотых секунды.
Лучшей пловчихой среди женщин признана представительница Словакии Тамара Потоцкая, участница Олимпийских игр в Париже. Она поблагодарила зрителей за поддержку, отметив замечательную атмосферу соревнований, и пообещала вернуться на турниры в следующем году.
В первый день соревнований Энели Ефимова установила мировой рекорд сезона на дистанции 50 м брассом (30,23 секунды). На второй день она стартовала в спринте 50 м, где не участвовала последние восемь лет, и, несмотря на отсутствие опыта в этой дисциплине, заняла четвертое место, установив новый личный рекорд — 30,98 секунды.
На вопрос о том, в какой дисциплине тренер Эфимовой, Хенри Хейн, мог бы победить свою подопечную, Энели ответила с улыбкой: „Наверное, на дистанции 25 метров у него есть какие-то шансы, потому что больше он не сможет проплыть“.
Лучший индивидуальный результат турнира продемонстрировала сама Энели, которая с радостью фотографировалась с молодыми спортсменами. „Это немного непривычно, но приятно, что меня узнают“, — рассказала она, добавив, что один мальчик после фото сказал: „Спасибо, госпожа Энели“, что стало для неё забавным моментом.
Крегор Цирк: то, что произошло, — это что-то невероятное
Главный организатор соревнований, эстонский пловец Крегор Цирк, который впервые организовал такие соревнования, получил огромное количество похвалы от пловцов, тренеров и зрителей. „Трудно подобрать слова, чтобы описать все, что произошло за эти два дня, но это просто фантастика. Столько людей пришло, и насколько громко болели — это очень особенный и уникальный момент для эстонского плавания“, — отметил Цирк.
Участник финала Олимпиады в Париже пообещал, что в следующем году он постарается сделать соревнования еще более масштабными. „Думаю, в следующий раз получится сделать все еще круче“, — сказал 25-летний пловец, который вскоре вернется к тренировкам и также примет участие в турнире следующего года.
В соревнованиях, прошедших в бассейне Aura, приняло участие почти 300 пловцов. Это было впервые в истории эстонских соревнований по плаванию, когда состоялось световое шоу, выступил профессиональный DJ, использовались дымовые пушки, а структура бассейна была изменена, чтобы создать атмосферу, максимально приближенную к условиям крупных титульных соревнований.