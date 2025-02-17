Энели Ефимова установила личный рекорд на соревнованиях Крегора Цирка

На международных соревнованиях Zirk Swim Cup, прошедших в Тарту, лучшие пловцы были определены по итогам трех дисциплин, где победу одержали гости из другой страны. Среди мужчин наибольших успехов добился словак Рихард Надь, который победил в четырех дисциплинах, а его ближайшими преследователями стали Сийм Кескюла и Марк Ильчишин, установивший национальный рекорд Эстонии на дистанции 1500 м вольным стилем.

Среди женщин на пьедестал поднялись Маари Рандвяли, которая одержала три победы, и 13-летняя Эмили-Пярли Яэратс, едва не побившая рекорд Эстонии на дистанции 100 м вольным стилем для своей возрастной категории, уступив всего 28 сотых секунды.

Лучшей пловчихой среди женщин признана представительница Словакии Тамара Потоцкая, участница Олимпийских игр в Париже. Она поблагодарила зрителей за поддержку, отметив замечательную атмосферу соревнований, и пообещала вернуться на турниры в следующем году.

В первый день соревнований Энели Ефимова установила мировой рекорд сезона на дистанции 50 м брассом (30,23 секунды). На второй день она стартовала в спринте 50 м, где не участвовала последние восемь лет, и, несмотря на отсутствие опыта в этой дисциплине, заняла четвертое место, установив новый личный рекорд — 30,98 секунды.

На вопрос о том, в какой дисциплине тренер Эфимовой, Хенри Хейн, мог бы победить свою подопечную, Энели ответила с улыбкой: „Наверное, на дистанции 25 метров у него есть какие-то шансы, потому что больше он не сможет проплыть“.

Лучший индивидуальный результат турнира продемонстрировала сама Энели, которая с радостью фотографировалась с молодыми спортсменами. „Это немного непривычно, но приятно, что меня узнают“, — рассказала она, добавив, что один мальчик после фото сказал: „Спасибо, госпожа Энели“, что стало для неё забавным моментом.

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