Нарвский „Транс“ подписал контракт с молодым украинским нападающим

Нарвский „Транс“ подписал 2,5-летний контракт с 19-летним украинским нападающим Михаилом Кожушко. Михаил — воспитанник харьковского футбола и школы „Днепра“. В его карьере уже были выступления за финский „Сейняйоки“, чешский MSM и немецкий „Лок Штендаль“.

Универсальный игрок, Кожушко способен играть как в атаке, так и в роли латераля. В „Трансе“ он будет выступать под номером 11. О переходе сообщается на официальном сайте клуба.

Кожушко рассказал о своем футбольном пути: „Родился в Харькове, футболом занимаюсь с 6 лет. Первым клубом был харьковский „Металлист“. В 14 лет перешел в „Днепр“ в качестве подающего надежды игрока, через год попал в состав U19. Как раз с „Днепром“ тогда мы заняли второе место по Украине, что стало самым успешным результатом для юношеских команд этого клуба“.

Главный тренер клуба Роман Кожуховский отметил важность этого подписания: „Это важное усиление для нашего клуба. Мы думаем не только о настоящем, но и о будущем. Это молодой игрок с хорошим потенциалом, способный эффективно действовать на нескольких позициях в атаке“.

Михаил успел принять участие в предсезонных матчах против „Пайде“, таллиннской „Левадии“ и „Нымме Калью“, но получил травму голеностопа в игре с „Нымме Калью“ и пропустил следующие встречи.

„Сейчас намного лучше. Начал тренироваться, буду в заявке на матч в Пярну, посмотрим, выйду или нет. Очень ценю, что в клубе терпеливо ждали моего восстановления, дождались и предложили контракт“, — поделился игрок.

В зимний трансферный период нарвский „Транс“ усилил свою оборону, подписав защитников Дмитрия Бондаря из Украины и Александра Филатова, а также вернув в команду Шалву Бурджанадзе из Грузии. На прошлой неделе клуб также подписал контракт с канадским защитником с итальянскими корнями и португальским полузащитником.