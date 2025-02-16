Представитель Эстонского союза э-торговли о китайских товарах: низкая цена должна настораживать

Товары популярных онлайн-платформ наводнили Европу и Америку, объем их продаж постоянно растет. Однако важно знать, что некоторые товары, представленные в азиатских онлайн-магазинах, могут быть опасны для потребителей, вредны для окружающей среды или просто не соответствовать требованиям покупателей.

По словам маркетолога, предпринимателя и представителя Эстонского союза электронной торговли Гуннара Оболенского, на самом деле никто не знает, откуда берутся такие низкие цены в онлайн-магазинах, компенсирует ли их каким-то образом китайское правительство или есть другая причина? Определенно, большую роль в этом играет дешевая рабочая сила и большой объем материала для производства, ведь когда он приобретается оптом, то это всегда выгоднее. Но с другой стороны, стоимость транспорта из Азии в Европу и Америку не может быть такой низкой. Все это вызывает множество вопросов и создает почву для спекуляций.

„Уже было одно норвежское исследование, когда брали продукты из Китая и строго проверяли их качество, – рассказал Оболенский в интервью Радио 4. – Выяснилось, что в них используется очень много веществ, которые запрещены в Европе“.

Особенно остро проблема некачественных товаров, содержащих вредные компоненты, стоит в отношении товаров для детей. В их составе выявлены вещества, которые могут вызывать целый ряд аллергий и проблем с дыханием. При этом качественные товары тоже встречаются, и довольно часто, что и мотивирует покупателей обращаться в магазин снова и снова. Но по большому счету, заказ там – это всегда лотерея.

„Мы не можем быть уверены в товарах, которые приходят из Китая, потому что регуляции действуют только внутри ЕС. Во всем том, что приходит из Китая, мы не можем быть уверены, потребитель должен отвечать сам, – отметил Оболенский. – В целом, низкая цена – это красный флаг“.

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