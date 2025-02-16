Рост подоходного налога влияет на размер пенсий и пособий. Читайте, какие пособия не облагаются налогом!
В 2025 году подоходный налог был повышен. Это затрагивает суммы пенсий и пособий, выплачиваемых Департаментом социального страхования.С января ставка подоходного налога увеличилась с 20% до 22%. Налог удерживается с пенсий, компенсаций за ущерб, выплат за отпуск по уходу за ребенком и родительских компенсаций.
Для пенсионеров по старости необлагаемый подоходным налогом доход в 2025 году зафиксирован на уровне 776 евро в месяц независимо от общего размера их дохода.
Пример:
Пенсия составляет 800 евро. Для пенсионеров по старости необлагаемая сумма составляет 776 евро, значит, подлежащая налогообложению часть — 24 евро (800 – 776 = 24).
В 2024 году ставка подоходного налога составляла 20%, поэтому с этой части удерживалось 4.80 евро. После вычета налога пенсия составляла 795.20 евро (800 – 4.80 = 795.20).
В 2025 году налог увеличился до 22%, что означает, что удерживается 5.28 евро. После вычета налога пенсия составляет 794.72 евро (800 – 5.28 = 794.72).
Таким образом, нетто-пенсия по старости уменьшается на 0.48 евро по сравнению с предыдущим годом.
Работающий пенсионер в возрасте пенсионера по старости
Если ваша пенсия меньше 776 евро, то часть не облагаемого подоходным налогом минимума у вас останется неиспользованной.Вы можете перенаправить его применение к своей зарплате. Для этого необходимо подать работодателю заявление на его применение и указать сумму неиспользованной части, которую работодатель будет учитывать при удержании подоходного налога с зарплаты.
Если вы достигнете пенсионного возраста по старости в течение 2024 года, то не облагаемый подоходным налогом минимум в размере средней пенсии по старости в размере 776 евро будет применяться к вам с начала календарного года, то есть с 1 января. Это означает, что работодатель может применять в отношении вашей зарплаты этот минимум в размере средней пенсии по старости с 1 января, даже если вы достигнете пенсионного возраста по старости только в течение года (например, в июле). Для этого работодателю необходимо подать заявление на его использование.
Индексация пенсий и подоходный налог
Каждый год в апреле происходит индексация пенсий, и таким образом пенсии увеличиваются.
Если вы находитесь в пенсионном возрасте по старости, не работаете и пенсия – это весь ваш доход, то вам не нужно ничего делать. В отношении вашей пенсии применяется максимальное освобождение от подоходного налога.
Поскольку не облагаемый подоходным налогом минимум рассчитывается в первую очередь в отношении пенсии, по мере увеличения пенсии вы должны пересматривать заявление на использование не облагаемого подоходным налогом минимума у работодателя. Если ваша пенсия превысит 776 евро, вы больше не сможете применять минимум в отношении своей зарплаты.
Использование не облагаемого подоходным налогом минимума в отношении пенсии при проживании за границей
Резиденты Эстонии и резиденты Европейской экономической зоны (государства-члены Европейского Союза, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн), получающие доход из Эстонии, имеют право использовать не облагаемый подоходным налогом минимум.Резидент Европейской экономической зоны должен раз в год подавать в Налогово-таможенный департамент или Департамент социального обеспечения справку о резидентстве. Только при наличии такой справки он имеет право применять не облагаемый подоходным налогом минимум. Резиденты третьих стран не имеют права на общеприменимый не облагаемый подоходным налогом минимум и на не облагаемый подоходным налогом минимум для лиц пенсионного возраста по старости.
Компенсации, выплачиваемые Департаментом социального страхования, которые не облагаются подоходным налогом:
пособие пенсионера, проживающего в одиночку;
семейные пособия (включая детское пособие, пособие при рождении ребенка, пособие на ребенка родителю-одиночке, пособие для многодетной семьи, пособие на ребенка, находящегося под опекой или на попечительстве в семье, пособие при усыновлении);
компенсация дополнительных затрат при компенсации за ущерб (в том числе на протезы, вспомогательные средства, рецептурные препараты, реабилитацию, проезд до медицинского учреждения и уход за пострадавшим);
алиментная помощь (в том числе алиментная помощь в судебном и исполнительном производствах, а также в производстве по делу о банкротстве);
социальные пособия для лиц с недостатком здоровья (в том числе пособие для ребенка с недостатком здоровья, пособие для лица трудового возраста, пособие для лица возраста пенсии по старости, пособие родителя с недостатком здоровья, учебное пособие, пособие на дополнительное обучение);
пособие для репрессированного лица;
государственное пособие для олимпийского призера;
пособие для репатрианта;
государственные компенсации за ущерб жертвам преступлений;
услуги социальной реабилитации (включая возмещение транспортных расходов, услуги специального социального обеспечения, вспомогательные средства);
возмещение расходов на психологическую помощь (помощь жертвам).
Источник: Департамент социального страхования