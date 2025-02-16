Рост подоходного налога влияет на размер пенсий и пособий. Читайте, какие пособия не облагаются налогом!

Для пенсионеров по старости необлагаемый подоходным налогом доход в 2025 году зафиксирован на уровне 776 евро в месяц независимо от общего размера их дохода.

Пример:

Пенсия составляет 800 евро. Для пенсионеров по старости необлагаемая сумма составляет 776 евро, значит, подлежащая налогообложению часть — 24 евро (800 – 776 = 24).

В 2024 году ставка подоходного налога составляла 20%, поэтому с этой части удерживалось 4.80 евро. После вычета налога пенсия составляла 795.20 евро (800 – 4.80 = 795.20).

В 2025 году налог увеличился до 22%, что означает, что удерживается 5.28 евро. После вычета налога пенсия составляет 794.72 евро (800 – 5.28 = 794.72).

Таким образом, нетто-пенсия по старости уменьшается на 0.48 евро по сравнению с предыдущим годом.

Работающий пенсионер в возрасте пенсионера по старости

Если ваша пенсия меньше 776 евро, то часть не облагаемого подоходным налогом минимума у вас останется неиспользованной.Вы можете перенаправить его применение к своей зарплате. Для этого необходимо подать работодателю заявление на его применение и указать сумму неиспользованной части, которую работодатель будет учитывать при удержании подоходного налога с зарплаты.

Если вы достигнете пенсионного возраста по старости в течение 2024 года, то не облагаемый подоходным налогом минимум в размере средней пенсии по старости в размере 776 евро будет применяться к вам с начала календарного года, то есть с 1 января. Это означает, что работодатель может применять в отношении вашей зарплаты этот минимум в размере средней пенсии по старости с 1 января, даже если вы достигнете пенсионного возраста по старости только в течение года (например, в июле). Для этого работодателю необходимо подать заявление на его использование.

Индексация пенсий и подоходный налог

Каждый год в апреле происходит индексация пенсий, и таким образом пенсии увеличиваются.