ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1089-й день) | Украина спорит с США о доступе к ее природным ресурсам. Киев „ошеломлен“ масштабом требований Трампа и сравнивает их с колонизацией

В процессе урегулирования российско-украинской войны новая американская администрация недвусмысленно отодвинула в сторону Европу. Дональд Трамп заявлял, что будет вести диалог с президентами РФ и Украины, Евросоюз за стол переговоров не приглашали. Джей Ди Вэнс в Мюнхене выступил с программной речью , резко раскритиковав современную европейскую политику.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сказал журналистам, что Киев был ошеломлен масштабом требований администрации Трампа. Он сравнил ситуацию с разделом африканских колоний европейцами в XVIII веке. По словам собеседника The Washington Post, это может привести к тому, что право на разработку ресурсов Украины будет передано на десятилетия без каких-либо гарантий того, что инвесторы действительно будут их разрабатывать.

Обсуждение документа продолжилось в Мюнхене в ходе переговоров Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. В итоге украинская делегация сообщила администрации Трампа, что не может юридически подписать предложенный вариант соглашения, но продолжает обдумывать альтернативы.

Проект соглашения, согласно которому Штаты получат половину всех запасов полезных ископаемых Украины, передали Владимиру Зеленскому 12 февраля всего за четыре часа до встречи в Киеве с министром финансов США Скоттом Бессентом. Представитель администрации Трампа тогда настаивал, чтобы президент Украины подписал договор немедленно — Зеленский вежливо отказался, отмечает The Washington Post.

Как пишет со ссылкой сразу на несколько источников The Washington Post, украинские чиновники разрабатывают встречное предложение, которое предоставит Вашингтону значительный доступ к природным ресурсам, но усилит гарантии безопасности со стороны США.

Президент Украины заявил журналистам, что отклонил предложение США, потому что „оно еще не готово“. По словам Зеленского, соглашение не содержит гарантий безопасности для Украины, а это необходимо Киеву в любом договоре с Вашингтоном.

По итогам Мюнхенской конференции Владимир Зеленский так и не согласился на выдвинутое администрацией Дональда Трампа требование о доступе США к природным ресурсам Украины в обмен на военную помощь.

Зеленский в ответ дал понять, что не видит урегулирования без участия Евросоюза. К тому же он заметил, что хотел бы и европейских инвестиций в освоение природных ресурсов Украины.

Агентство Reuters пишет, что США все-таки направили европейским союзникам документ с вопросами, касающимися возможных мер безопасности, миротворческих сил и вооружения, которые они готовы предоставить Украине. По данным СМИ, в понедельник европейские лидеры могут собраться на экстренный саммит в Париже, чтобы выработать скоординированную позицию в ответ США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя американскую инициативу по совместным разработкам украинских природных ресурсов, заявил, что Киев ведет себя как слуга Вашингтона. „Речь идет об отношении „хозяин — слуга“, причем не вассал, а именно слуга“, — сказал представитель Кремля.

Лидеры стран Европы проведут экстренный саммит по Украине

На фоне заявлений о том, что США не предполагают участия Европы в мирных переговорах о прекращении войны в Украине, в Париже запланирован саммит европейских лидеров. На нем предполагается выработать общую позицию.

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрон СМИ называют идеологом и инициатором саммита по Украине (фото из архива)Фото: Christophe Petit Tesson/AFP/Getty Images

Главы государств и правительств европейских стран по окончании Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) встретятся в Париже, чтобы выработать общую позицию по Украине. Об этом сообщили в воскресенье, 16 февраля, несколько информационных агентств со ссылкой на дипломатические источники. По данным медиакомпании ВВС, провести эту неформальную встречу предложил президент Франции Эмманюэль Макрон, а роль ее главного идеолога взял на себя британский премьер Кир Стармер.