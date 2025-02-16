ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1089-й день) | Украина спорит с США о доступе к ее природным ресурсам. Киев „ошеломлен“ масштабом требований Трампа и сравнивает их с колонизацией
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
По итогам Мюнхенской конференции Владимир Зеленский так и не согласился на выдвинутое администрацией Дональда Трампа требование о доступе США к природным ресурсам Украины в обмен на военную помощь.
Президент Украины заявил журналистам, что отклонил предложение США, потому что „оно еще не готово“. По словам Зеленского, соглашение не содержит гарантий безопасности для Украины, а это необходимо Киеву в любом договоре с Вашингтоном.
Как пишет со ссылкой сразу на несколько источников The Washington Post, украинские чиновники разрабатывают встречное предложение, которое предоставит Вашингтону значительный доступ к природным ресурсам, но усилит гарантии безопасности со стороны США.
Проект соглашения, согласно которому Штаты получат половину всех запасов полезных ископаемых Украины, передали Владимиру Зеленскому 12 февраля всего за четыре часа до встречи в Киеве с министром финансов США Скоттом Бессентом. Представитель администрации Трампа тогда настаивал, чтобы президент Украины подписал договор немедленно — Зеленский вежливо отказался, отмечает The Washington Post.
Обсуждение документа продолжилось в Мюнхене в ходе переговоров Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. В итоге украинская делегация сообщила администрации Трампа, что не может юридически подписать предложенный вариант соглашения, но продолжает обдумывать альтернативы.
Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сказал журналистам, что Киев был ошеломлен масштабом требований администрации Трампа. Он сравнил ситуацию с разделом африканских колоний европейцами в XVIII веке. По словам собеседника The Washington Post, это может привести к тому, что право на разработку ресурсов Украины будет передано на десятилетия без каких-либо гарантий того, что инвесторы действительно будут их разрабатывать.
В процессе урегулирования российско-украинской войны новая американская администрация недвусмысленно отодвинула в сторону Европу. Дональд Трамп заявлял, что будет вести диалог с президентами РФ и Украины, Евросоюз за стол переговоров не приглашали. Джей Ди Вэнс в Мюнхене выступил с программной речью, резко раскритиковав современную европейскую политику.
Зеленский в ответ дал понять, что не видит урегулирования без участия Евросоюза. К тому же он заметил, что хотел бы и европейских инвестиций в освоение природных ресурсов Украины.
Агентство Reuters пишет, что США все-таки направили европейским союзникам документ с вопросами, касающимися возможных мер безопасности, миротворческих сил и вооружения, которые они готовы предоставить Украине. По данным СМИ, в понедельник европейские лидеры могут собраться на экстренный саммит в Париже, чтобы выработать скоординированную позицию в ответ США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя американскую инициативу по совместным разработкам украинских природных ресурсов, заявил, что Киев ведет себя как слуга Вашингтона. „Речь идет об отношении „хозяин — слуга“, причем не вассал, а именно слуга“, — сказал представитель Кремля.
Лидеры стран Европы проведут экстренный саммит по Украине
Премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрон СМИ называют идеологом и инициатором саммита по Украине (фото из архива)Фото: Christophe Petit Tesson/AFP/Getty Images
Главы государств и правительств европейских стран по окончании Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) встретятся в Париже, чтобы выработать общую позицию по Украине. Об этом сообщили в воскресенье, 16 февраля, несколько информационных агентств со ссылкой на дипломатические источники. По данным медиакомпании ВВС, провести эту неформальную встречу предложил президент Франции Эмманюэль Макрон, а роль ее главного идеолога взял на себя британский премьер Кир Стармер.
Елисейский дворец пока не делал официальных анонсов саммита, но польский депутат Гжегож Схетына заявил в интервью радиостанции RMF FM, что премьер-министр Польши Дональд Туск планирует 17 февраля принять в нем участие. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал в соцсети X, что Макрон „уже зовет лидеров Европы в Париж“, но позднее удалил этот пост.
Зеленский об ударе по Николаеву: так не делают те, кто готовится к переговорам
„Сегодня более ста тысяч человек в Николаеве остались без отопления в результате удара российского „шахеда“ по критической инфраструктуре города. Обычный украинский город, обычная гражданская инфраструктура. Это не имеет никакого отношения к боевым действиям и ситуации на фронте, это еще раз доказывает, что россияне воюют именно против наших людей, против жизни в Украине. И воюют подло, не сбавляя давления. Так не делают те, кто действительно хочет восстановления мира и готовится к переговорам“, — заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В ночь на 16 февраля российские дроны атаковали Николаев, в результате атаки получила повреждения тепловая электростанция города. Как позднее сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, без теплоснабжения остаются 46 тыс. человек.
В Саудовскую Аравию прибыла украинская делегация
В Саудовскую Аравию прибыла делегация правительства Украины.
„В последующие дни будут десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. В частности, готовим подписание важных экономических договоров со странами региона“, — написала министр финансов Украины Юлии Свириденко в фейсбуке.
Как ранее сообщал высокопоставленный источник в правительстве Украины, Украина не была приглашена на мирные переговоры в Саудовской Аравии с представителями России.
Россия и США уже подтвердили, что отправляют свои делегации.
Ранее специальный посланик Трампа по Украине Кит Келлог говорил, что Киев будет участвовать в переговорах. Но, как передает корреспондент Би-би-си, это, видимо, произойдет не на этой ранней стадии.
Украина не приглашена на мирные переговоры в Саудовской Аравии с представителями России — источник Би-би-си
Высокопоставленный источник в правительстве Украины сообщил корреспонденту Би-би-си, что Украина не приглашена и не посылает команду на запланированные мирные переговоры в Саудовской Аравии. Россия и США уже подтвердили, что отправляют свои делегации.
Ранее специальный посланик Трампа по Украине Кит Келлог говорил, что Киев будет участвовать в переговорах. Но, как передает корреспондент Би-би-си, это, видимо, произойдет не на этой ранней стадии.
По материалам DW и BBC News Русская служба, Медуза