ФОТО | Невероятно! Нарвитяне создали макет будущей атомной станции Эстонии. Смотрите, как она будет выглядеть

„Проект для Fermi Energia завершён — впечатляющая модель будущей атомной электростанции в Эстонии.

Мы гордимся этой работой и хотим поделиться результатами:

Все здания были смоделированы в 3D и напечатаны с использованием технологии FDM, а более мелкие детали изготовлены на SLA-принтерах и затем раскрашены вручную.

Для максимального реализма ландшафта мы использовали эпоксидную смолу (для воды), а также добавили деревья, газон, систему наружного освещения и подсветку окон зданий.

Модель легко разбирается на шесть частей и удобно транспортируется в специальных контейнерах с крышками.

Благодаря такому комплексному подходу нам удалось воспроизвести каждый элемент с высокой точностью и добиться впечатляющего уровня реализма", - написали авторы проекта в соцсетях.

В январе компания Fermi Energia подала заявку в Министерство экономики и коммуникаций на начало специального государственного планирования для выбора места размещения атомной электростанции мощностью 600 МВт. Они предлагают построить станцию в волости Виру-Нигула (вблизи города Кунда) или в волости Люганузе (территория деревни Аа).

„Запуск специального планирования необходим для выбора оптимального места для строительства атомной электростанции. В ходе него будут учитываться интересы местных сообществ и органов самоуправления, – отметил председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс. – Инициирование планирования не означает обязательное строительство атомной электростанции, а создаёт предпосылки для того, чтобы в будущем можно было принять реальное решение о её строительстве. События последних недель и рост потребления электроэнергии доказывают, что Эстонии необходима управляемая и надёжная энергетическая мощность для обеспечения стабильности энергосистемы и снижения стоимости электроэнергии для потребителей на десятилетия вперёд“.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить