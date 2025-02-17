ВИДЕО | „Какое-то время я считала, что в России все красиво, а потом Навальный рассказал правду“

„Навальный — это тот политик, который сумел политически воспитать и объединить очень большое количество россиян, которые сейчас противостоят путинскому режиму и которых надо считать своими соратниками здесь, в Европе. Навальный — тот человек, который сумел вывести огромное количество людей на улицы, который постоянно говорил с ними об общих человеческих ценностях. Он показал на своем примере, как их защищать и что будет, если их не защищать и забыть про права человека“, — говорит координатор „Reforum Space Tallinn“ Наталья Ковыляева.

„Какое-то время я считала, что в России все красиво, потом я посмотрела фильм „Он вам не Димон“ и влюбилась в ту правду и искренность, которую я увидела у Алексея Навального. С тех пор каждый четверг в 20.00 я открывала ютуб и слышала: „Привет, это Навальный“. Уже год у меня на телефоне вот эта заставка (показывает экран телефона, где фотография Навального, — прим. редакции). Потому что он достоин большего — и памяти, и действий, и нашего общего будущего“, — говорит участница митинга.

„Сейчас в России складывается совершенно чудовищная ситуация. Около 3 тысяч человек, граждан России, уже преследуется по политическим мотивам. Еще более 7 тысяч политзаключенных — это граждане Украины. Они все содержатся в пыточных условиях. Об этом необходимо говорить“, — уверена руководитель и организатор проекта „Помогаем политзекам“ Ната Любавская.

Подробности — в нашем видео!

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить