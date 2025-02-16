На реализацию буксующей много лет идеи создания в Йыхви нового парка выделили 75 000 евро
Йыхвиская волостная управа поддержала повышение инвестиционных расходов самоуправления на 75 000 евро с целью реализации создания парка Борнхёэ, пишет RusErr.
„Скульптор Айвар Симсон изготовил и представил волости бронзовую модель планируемой статуи“, говорится в протоколе состоявшегося 11 февраля заседания волостной управы.
Идея установки в Йыхви памятника писателю Эдуарду Борнхёэ была впервые озвучена в 2007 году, когда минуло сто лет с момента переезда писателя в Йыхви. Тогда решением коалиции началось и проектирование парка.
Как сообщалось ранее, прошлым летом тендер на строительные работы провалился, так как по итогам закупки поступило только одно предложение на сумму 88 000 евро, в три раза превышающее финансовые возможности волости.
По данным „Северное побережья“, стоимость бронзовой скульптуры Борнхёэ может составить около 50 000 евро.
Писатель Эдуард Борнхеэ работал в Йыхви председателем Верхнего крестьянского суда.