Руководитель программы по кибербезопасности: любое устройство, подключенное к интернету, потенциально может быть под угрозой!

Китай как потенциальная угроза

Китайские интернет-универмаги, такие как Temu, Shein и другие, быстро набрали популярность. Многие товары стоят там как минимум в два-три раза дешевле, чем в местных магазинах. Но возникает вопрос: действительно ли покупка дешевого китайского товара выгодна или же она скрывает угрозы, о которых мы поначалу даже не задумываемся?

Венейблс признает, что поскольку Китай является крупным экспортером сетевых и телекоммуникационных технологий, весьма вероятно, что эта страна использует свои знания для проведения киберопераций, направленных против нас. „Китай – очень важный противник, имеющий опыт использования подключенных устройств для шпионажа. То есть эти устройства, подключенные к сетям Wi-Fi, в будущем могут быть использованы в целях саботажа“, – предупредил он.

Наибольшей опасности подвержены роутеры

„Каждое устройство, подключенное к интернету, потенциально может быть подвержено опасности, если в нем есть уязвимости, которыми можно злоупотребить“, – отметил Венейблс, имея в виду то, что опасения насчет китайских устройств, подключенных к домашней сети Wi-Fi, вовсе не являются беспочвенным преувеличением.

Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла подчеркнул, что при установке смарт-устройств необходимо обязательно обратить внимание на то, какой доступ они запрашивают для подключения. Например, ему известны случаи, когда пользователь прерывал установку заказанного умного дымового датчика, потому что „посчитал подозрительным, что подобное устройство требует неограниченного доступа как для входящих, так и для исходящих данных“.