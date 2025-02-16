Руководитель программы по кибербезопасности: любое устройство, подключенное к интернету, потенциально может быть под угрозой!
Смарт-устройства, подключенные к нашей домашней сети Wi-Fi, стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Но какие опасности может таить, например, недорогой робот-пылесос или умный дымовой датчик?
Отвечают руководитель магистерской программы TalTech по кибербезопасности доктор Адриан Венейблс и эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла.
Китай как потенциальная угроза
Китайские интернет-универмаги, такие как Temu, Shein и другие, быстро набрали популярность. Многие товары стоят там как минимум в два-три раза дешевле, чем в местных магазинах. Но возникает вопрос: действительно ли покупка дешевого китайского товара выгодна или же она скрывает угрозы, о которых мы поначалу даже не задумываемся?
Венейблс признает, что поскольку Китай является крупным экспортером сетевых и телекоммуникационных технологий, весьма вероятно, что эта страна использует свои знания для проведения киберопераций, направленных против нас. „Китай – очень важный противник, имеющий опыт использования подключенных устройств для шпионажа. То есть эти устройства, подключенные к сетям Wi-Fi, в будущем могут быть использованы в целях саботажа“, – предупредил он.
Наибольшей опасности подвержены роутеры
„Каждое устройство, подключенное к интернету, потенциально может быть подвержено опасности, если в нем есть уязвимости, которыми можно злоупотребить“, – отметил Венейблс, имея в виду то, что опасения насчет китайских устройств, подключенных к домашней сети Wi-Fi, вовсе не являются беспочвенным преувеличением.
Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла подчеркнул, что при установке смарт-устройств необходимо обязательно обратить внимание на то, какой доступ они запрашивают для подключения. Например, ему известны случаи, когда пользователь прерывал установку заказанного умного дымового датчика, потому что „посчитал подозрительным, что подобное устройство требует неограниченного доступа как для входящих, так и для исходящих данных“.
По словам Венейблса, наибольшей опасности подвержены роутеры. Они являются отличной мишенью, поскольку передают по сети данные, которые можно перехватить и отправить обратно в Китай. Например, в 2024 году американские законодатели призвали проверить роутеры TP-Link, произведенные в Китае. „Эксперты по безопасности обнаружили множество уязвимостей в различных китайских продуктах, и TP-Link – один из них. Есть доказательства, что поддерживаемые государством хакеры используют эти устройства, нацеливаясь на правительственных чиновников США и ЕС“, – добавил он.
Под угрозой могут быть даже аэрофритюрницы
Если задуматься о потенциально опасных устройствах, подключаемых к сети Wi-Fi, аэрофритюрница, пожалуй, придет в голову одной из последних. Однако именно роботы-пылесосы, аэрофритюрницы и другие подобные приборы могут угрожать приватности семей.
„Недавно поступали сообщения о том, что некоторые аэрофритюрницы и другие подключенные устройства, произведенные в Китае, собирают данные пользователей и отправляют их в Китай“, – рассказал Венейблс и добавил, что даже высказывались предположения, что эти устройства записывают разговоры.
Стоит ли покупать недорогой умный датчик дыма?
Все умные устройства, управляемые дистанционно, при наличии достаточных знаний можно контролировать хоть из Китая и заставить их работать по своему усмотрению. Использовать в своих целях можно и сохраненные данные.
Пярьяла признает, что если злоумышленник достаточно умен, то подключение пылесоса или дымового датчика к домашней сети Wi-Fi, по сути, может дать ему доступ ко всем устройствам в той же сети. Так, через умный дымовой датчик можно предоставить мошеннику доступ, например, к своему компьютеру и личным данным.
„Если цена на что-то кажется подозрительно низкой, это должно насторожить, – отметил эксперт по безопасности и указал на то, что хотя умный дымовой датчик стоит в китайском интернет-магазине в два-три раза дешевле, чем у нас, сделка может быть не такой уж выгодной, как кажется на первый взгляд. – Безопаснее всего покупать электронику известных и надежных брендов“.