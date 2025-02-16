„Нымме Калью“ заключил контракт с крайним нападающим португальского топ-клуба

Тьягу Баптиста, ранее выступавший за молодёжные команды португальского топ-клуба „Брага“ и ставший чемпионом в чемпионате Португалии U19 в прошлом сезоне, присоединился к „Нымме Калью“. Также он трижды играл за юношескую сборную Португалии до 16 лет.

С середины января Тьягу Баптиста тренируется с „Нымме Калью“ и уже продемонстрировал свои способности в предсезонных матчах. Впервые он был представлен эстонским болельщикам в середине января, когда помог своей команде одержать победу 2:1 над латвийским клубом РФШ, став одним из авторов гола.

В начале февраля главный тренер Никита Андреев выразил надежду, что если все бюрократические формальности будут завершены, то Баптиста станет игроком клуба. Неделю назад португалец оформил хет-трик в товарищеском матче с командой Маарду, помогая „Нымме Калью“ выиграть с крупным счётом 7:1.

Тьягу Баптиста выразил свою радость по поводу подписания контракта с „Нымме Калью“: „Я очень рад, что могу быть частью „Нымме Калью“. Игра и тренировки в профессиональной среде — это идеальные условия для моего развития как игрока и как человека. Я всегда буду отдавать всё от себя, чтобы помочь своей новой команде. С нетерпением жду встречи с болельщиками и хочу забивать много голов за Нымме!“ — прокомментировал 18-летний нападающий через официальный сайт клуба.

Главный тренер команды Никита Андреев отметил, что Баптиста произвел отличное впечатление с первой тренировки. „Его технические и тактические навыки на высоте, и он идеально вписывается в наше видение игры. Я уверен, что мы сможем помочь ему развиваться и достичь мирового уровня“, — подчеркнул Андреев.

Официальное открытие нового клубного сезона состоится 22 февраля в Вильянди, где разыграют Суперкубок Эстонии. В этом матче чемпион страны „Левадия“ встретится с „Нымме Калью“, занявшей второе место в прошлом чемпионате, поскольку „Левадия“ выиграла и чемпионат, и Кубок Эстонии.