RUSDELFI В УКРАИНЕ | „Не теряем веру, надеемся на мирные переговоры, ожидаем наилучших результатов“. Диалог США и России вызывает сомнения у киевлян(1)
Корреспондент RusDelfi поинтересовался у жителей Киева, что те думают о начавшихся в Саудовской Аравии российско-американских „мирных переговорах“, которые касаются Украины, но проходят без ее участия.
„До переговоров дойдет, но в ближайшее время не думаю, что они будут, — говорит Олександр. — По той простой причине, что ни Россия, ни Украина не готовы к этому. Украина, я верю, что будет отвоевывать территории по одной простой причине - у России сейчас не хватает ресурсов. И именно они хотят их заморозить. Если будут переговоры, будет заморозка, Россия сможет возобновить свои силы. И так же я верю, что Европе надо подымать голову и думать, что она должна влиять на политику безопасности в Европе. Трамп, который сейчас пришел, делает какие-то неадекватные заявления. И в его команде они неадекватные, противоречат один другому. И вообще непонятно, что будет дальше. Поэтому я думаю, что ближайшего мира не будет“.
„Как всегда, мы в свою очередь, не теряем веру, надежду и любовь. Мы надеемся на мирные переговоры. Ожидаем наилучших результатов, которые привезут в Украину“, — говорит участница опроса Надия.
„Очень трудно прогнозировать такие вещи. Честно говоря, можно сказать только одно - мы будем рады любым переговорам, потому что очень тяжело - все наши родные и близкие на войне. Каждый день молимся, чтобы были живы и здоровы все наши - зять, брат муж. Мы будем рады любым переговорам. Но только, конечно, на достойных для нас условиях. Украина не будет отдавать все свои земли, все свои ресурсы. Мы боремся не зря, победа будет за нами“, — говорит еще одна участница опрос, киевлянка Анна.
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