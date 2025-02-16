RUSDELFI В УКРАИНЕ | „Не теряем веру, надеемся на мирные переговоры, ожидаем наилучших результатов“. Диалог США и России вызывает сомнения у киевлян

„До переговоров дойдет, но в ближайшее время не думаю, что они будут, — говорит Олександр. — По той простой причине, что ни Россия, ни Украина не готовы к этому. Украина, я верю, что будет отвоевывать территории по одной простой причине - у России сейчас не хватает ресурсов. И именно они хотят их заморозить. Если будут переговоры, будет заморозка, Россия сможет возобновить свои силы. И так же я верю, что Европе надо подымать голову и думать, что она должна влиять на политику безопасности в Европе. Трамп, который сейчас пришел, делает какие-то неадекватные заявления. И в его команде они неадекватные, противоречат один другому. И вообще непонятно, что будет дальше. Поэтому я думаю, что ближайшего мира не будет“.