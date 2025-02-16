ВИДЕО | Как мило! В Силламяэ лиса играет в снегу на радость прохожим

Это происходит прямо в городе, в Силламяэ, на улицк Льва Толстого. Рыжая пушистая красавица совсем не стесняется людей, она искренне радуется зиме и забавно прыгает в снегу, подкидывая в воздух какой-то предмет.

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Спеиалист: Дикие животные в городе - это нормальное явление

RusDelfi уже писал, что жители Эстонии все чаще выкладывают фото и видео с лисами, бегающими по городу. Обычно животных застают, когда они гуляют по городу в темное время суток.

В Facebook нарвитяне пишут, где они видели лис - получается, что звери живут в разных районах города. Их замечали на Кренгольме, у границы, на Променаде, улице Раху, на Кересе, Кангеласте, в районе Солдина и других городских локациях. Почему их становится больше и опасно ли это для горожан и домашних животных? RusDelfi попросил специалиста прокомментировать эти вопросы.

Нарвитянин Вениамин Юхименко снял видео, как недалеко от бывшего ДК им. Герасимова лиса лихо скакала по парку. „На Кивилинна облезлая и худая бегает, возле спортивного центра две шикарные лисы бегают“, „на границе две штуки видела - гуляют как у себя дома“, „я видела у Гераськи“, „недалеко от колледжа даже не бегает, а носится, наверное, мышей искала там, где пустырь“, „видела на променаде сразу двух веселых, похоже молоденькие еще“, - таких сообщений в разных группах социальной сети Facebook много.

„В наше время дикие животные в городе - это нормальное явление, - объясняет Ксения Клочкова, руководитель приюта для животных Päite loomapark. - Лесов становится меньше, значит, еды для них становится меньше, и, соответственно, им легче добывать еду где-то рядом с человеком. Кто-то их кормит, а иногда они находят себе еду на помойках“. Лисы, по словам Ксении, делают норы, спокойно плодятся, тем более, что вокруг Нарвы и Нарва-Йыэсуу есть леса и парки, где их можно часто встретить.

Ксения успокаивает, сообщая, что здоровые лисы абсолютно не опасны для человека и домашних животных, хотя, конечно, есть небольшие исключения.